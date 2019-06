Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis ureaza succes echipei nationale de fotbal a Romaniei Under-21 in semifinala Campionatului European. "Mult succes echipei nationale de fotbal a Romaniei Under-21 in semifinala...

- Selectionerul echipei Romaniei, Mirel Radoi, va alinia echipa sa obisnuita in meciul cu Germania, care are loc joi, de la ora 19:00, in semifinalele Campionatului European de fotbal Under-21 din Italia si San Marino, pe Stadionul Renato Dall'Ara din Bologna. Radoi foloseste aceeasi…

- Presedintele Romaniei, Klaus iohannis este alaturi de Nationala Romaniei U21 care in scurta vreme va incepe partida contra reprezentativei Germaniei. La unison cu toti romanii, presedintele nu a pierdut ocazia de a le transmite jucatorilor intreaga sustinere si mult succes:''Mult succes echipei…

- Romania U21 va intalni Germania U21, in semifinalele Campionatului European de tineret, joi, de la ora 19:00. Partida se va disputa pe Stadio Renato Dall'Ara din Bologna, iar la ora jocului sunt așteptate aproximativ 40 de grade Celsius.Citește și: Situatie tensionata la ICCJ: Presiuni asupra…

- Reprezentativa under 21 a Romaniei, calificata in semifinalele Campionatului European de tineret, a ajuns, marti, la Bologna, unde va intalni Germania in penultimul act al competitiei continentale.Bologna este la o ora distanta de Forli, locul precedent de cantonament de la Euro. FRF…

- Arbitrul israelian Orel Grinfeld a fost delegat sa conduca meciul dintre selectionatele Romaniei si Germaniei, din semifinalele Campionatului European de fotbal Under-21 din Italia si San Marino, programat joi, de la ora 19:00, pe Stadionul ''Renato Dall'Ara'' din Bologna, potrivit…

- Selectionata Romaniei a reusit o victorie de senzatie in fata echipei Angliei, cu scorul de 4-2 (0-0), vineri, pe Stadionul ”Dino Manuzzi” din Cesena, in Grupa C a Campionatului European de fotbal Under-21 din Italia si San Marino, informeaza AGERPRES . The post Fotbal: Victorie de senzatie a Romaniei…

