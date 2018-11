Stiri pe aceeasi tema

- COMUNICAT DE PRESA – ALDE TELEORMAN / Ajutat de Iohannis, Parlamentul European da caștig de cauza propagandei care apara statul de DREPȚI in Politic / on 19/11/2018 at 10:16 / Asitam zilele acestea la un mecanism destinat sa rezolve chestiuni politice. Este grav și regretabil ca rezoluția a…

- "Lucrurile au luat-o razna la Guvern iar inlocuirea cabinetului Dragnea- Dancila e o necesitate politica”! Este declaratia presedintelui Klaus Iohannis, care a adaugat ca Romania nu e pregatita sa preia presedinția Consiliului Uniunii Europene.

- Klaus Iohannis și-a schimbat opinia cu privire la capabilitatea Romaniei de a prelua președinția Consiliului Uniunii Europene. Dupa plecarea lui Victor Negrescu, președintele Romaniei a declarat ca nu suntem pregatiți sa facem fața unei asemenea provocari. Bogdan Chirieac a declarat la Antena…

- Necesitatea politica este inlocuirea acestui accident al democratiei romanesti care este Guvernul Dragnea-Dancila, a declarat presedintele Klaus Iohannis, luni, la Adunarea Generala a Asociatiei Municipiilor din Romania. "De la 1 ianuarie 2019, Romania va prelua presedintia Consiliului Uniunii Europene,…

- Inca un atac extrem de dur al președintelui Klaus Iohannis la adresa puterii de la București. Șeful statului a declarat, intr-o intalnire cu primarii, ca "lucrurile au luat-o razna" și crede ca Romania nu e pregatita pentru preluarea președinției Consiliului UE. "Din pacate, necesitatea politica este…

- Klaus Iohannis a raspuns, astazi, la intrebarea referitoare la existența ordonanței de clasare, in dosarul de candidatura a lui Augustin Lazar: "Una cu alta, pot sa va asigur ca nu au niciun fel de legatura". Analistul politic Bogdan Chirieac este de parere ca președintele a oferit un raspuns…

- Romania va avea de gestionat dosare extrem de grele pe perioada presedintiei la Consiliul Uniunii Europene, unul dintre acestea fiind cel referitor la Brexit, a declarat marti, in plenul PE, presedintele Klaus Iohannis. "Ne asteapta o perioada extrem de dificila, avem dosare extrem de…

- "Pot sa va asigur ca pe problemele de Uniune Europeana exista o solidaritate foarte mare si o unitate de idei si de pareri care sunt promovate de toate structurile puterii politice din Romania. Din acest punct de vedere, pentru mine cel putin, nu exista nici cea mai mica preocupare fata de modul…