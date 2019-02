Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat vineri ca bugetul este unul nerealist, supraevaluat si intarziat, catalogand PSD ca partid incompetent si incapabil sa conduca Romania. Seful statului a precizat ca sesizeaza la CCR Legea bugetului de stat pe 2019, scrie Mediafax. ...

- Presedintele Klaus Iohannis va sesiza CCR pe bugetul pentru 2019. Președintele Klaus Iohannis a sustinut o declarație de presa la Palatul Cotroceni, pe tema bugetului pentru 2019. Principalele sale declarații: ・ Un lucru este clar. Guvernarea PSD a eșuat. Economia este bulversata ・ Obiectivul PSD a…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, vineri, ca va sesiza Curtea Constitutionala in privinta legii bugetului pe anul 2019. ‘Voi sesiza astazi CCR pe bugetul 2019, bugetul rusinii nationale’, a declarat seful statului, la Palatul Cotroceni. (Agerpres/FOTO aktual24.ro)

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, vineri, ca va sesiza Curtea Constitutionala in privinta legii bugetului pe anul 2019, pe care l-a numit „bugetul rusinii nationale”. "Voi sesiza astazi CCR pe bugetul 2019, bugetul rusinii nationale", a declarat seful statului, la Palatul…

- Așa cum a promis prin purtatorul sau de cuvant, Klaus Iohannis a vorbit despre bugetul adoptat de Parlament.”Un lucru este clar: guvernarea PSD a eșuat! In spitale, probleme peste probleme. Educația este subfinanțata. Economia este bulversata, mai ales dupa OUG 114 data in mare taina, la sfarșitul…

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi marti, la Palatul Cotroceni, pe omologul sau sloven, Borut Pahor, care efectueaza o vizita oficiala in Romania, informeaza un comunicat al Administratiei Prezidentiale. Potrivit sursei citate, vizita in Romania a presedintelui sloven are loc in contextul celebrarii,…

- Presedintele Klaus Iohannis ii va primi, vineri, la Palatul Cotroceni, pe membrii Comisiei Europene (Colegiul Comisarilor), in contextul preluarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului UE, incepand cu 1 ianuarie 2019. Cu acest prilej, seful statului va avea si o intrevedere cu presedintele Comisiei…

- Criza politica fara precedent in Romania. Presedintele Klaus Iohannis anunta de la Palatul Cotroceni ca nu va semna prea curand remanierile si noile propuneri de ministri in Guvern si ca rezolvare...