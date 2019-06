Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de tineret a Romaniei a fost invinsa, astazi, de Germania, scor 2-4 (2-1), in semifinalele Campionatului European de fotbal U21, disputat in Italia si San Marino, si pun capat, astfel, unui turneu memorabil, in care au reusit o multime de lucruri marete.

- Presedintele Klaus Iohannis reactioneaza la infrangerea suferita de echipa nationata de fotbal sub 21 de ani a Romaniei, in semifinalele Campionatului European, in fata Germaniei."Un parcurs excepțional al echipei naționale de fotbal a Romaniei Under-21 la Campionatul European! Tricolori,…

- "Mult succes echipei nationale de fotbal a Romaniei Under-21 in semifinala Campionatului European! Suntem alaturi de voi! #HaiRomania!", a scris Iohannis, joi, pe pagina sa de Facebook. Selectionata Romaniei s-a calificat in premiera in semifinalele unui Campionat European de fotbal Under-21. Joi, la…

- Selectionata Romaniei s-a calificat in premiera in semifinalele unui Campionatul European de fotbal Under-21, dar a obtinut si biletele pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 2020, dupa ce a terminat la egalitate cu formatia Frantei, 0-0, luni seara, in Grupa C a turneului din Italia si San Marino,…

- Selectionata Romaniei a reusit o victorie de senzatie in fata echipei Angliei, cu scorul de 4-2 (0-0), vineri, pe Stadionul ”Dino Manuzzi” din Cesena, in Grupa C a Campionatului European de fotbal Under-21 din Italia si San Marino, informeaza AGERPRES . The post Fotbal: Victorie de senzatie a Romaniei…

- Fundasul Ionut Nedelcearu va ramane in lotul nationalei de tineret a Romaniei, care va participa la Campionatul European de fotbal Under-21 din Italia si San Marino, in perioada 16-30 iunie, potrivit site-ului FRF.

- Selectionerul echipei nationale de tineret a Romaniei a decis schimbarea terenului de antrenament pe care reprezentativa U21 urma sa se antreneze pe perioada desfasurarii Campionatului European de fotbal din Italia si San Marino, din cauza gazonului care nu se prezinta