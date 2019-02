Iohannis: Tocmai persoanele care au probleme cu legea vor sa faca legea in domeniul Justitiei Presedintele Klaus Iohannis a lansat, miercuri, un nou atac la adresa majoritatii PSD-ALDE, precizand ca exista o insistenta obsesiva a acesteia de a interveni politic in domeniul Justitiei.



Prezent la bilantul Ministerului Public, seful statului a subliniat ca misiunea acestei institutii nu este deloc usoara, cu atat mai mult cu cat in ultimii doi ani atacurile la adresa corpului procurorilor au devenit din ce in ce mai virulente.



"2018 a fost un an plin, cu multe provocari, in care subiectele legate de domeniul Justitiei au continuat sa faca agenda publica, au continuat sa… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

