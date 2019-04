Iohannis, teme referendum 26 mai. Ponta: Sunt defazate ca timp "Referitor la referendumul propus de presedintele Romaniei noi nu am avut o pozitie opusa, pur si simplu am spus un lucru pe care cred ca l-a spus orice roman, e foarte importanta intrebarea, ce suntem intrebati pe 26 mai ca sa stim daca prezenta, votul nostru pentru sau contra are vreo semnificatie. (...) Referitor la intrebarile de la referendum (...) nu inteleg utilitatea lor, cred ca sunt defazate ca timp. Amnistie si gratiere nu s-a mai pus problema cred ca demult", a afirmat Ponta, duminica, intr-o conferinta de presa. 'Trebuiau prezentate efectele in cazul sesizarii lui Iordache'… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro inlui Iordache'…

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, sustine ca temele propuse pentru referendumul national din 26 mai sunt defazate ca timp. "Referitor la referendumul propus de presedintele Romaniei noi nu am avut o pozitie opusa, pur si simplu am spus un lucru pe care cred ca l-a spus orice roman, e foarte importanta…

- "Suntem in competitie electorala cu toti cei care au depus liste electorale, cu toate partidele; nu avem prieteni in campania electorala. Avem si o carte de vizita, nu ca ALDE, care nici nu stiau in ce familie europeana vor merge sau ca altii care vor sa ne scoata din Europa, cum e PSD", a afirmat…

- "In mod special nu am participat la sedintele de Birou permanent al Senatului cand se discuta acest subiect, pentru ca sunt parte interesata si ca sa nu se considere ca influentez cumva decizia Biroului permanent. De de multa vreme eu am cerut colegilor mei sa accelereze procedura pentru a se aduce…

- Vicepreședintele PSD Florin Iordache a anuntat, miercuri, la Parlament, strategia coalitiei de guvernare, dupa decizia presedintelui Klaus Iohannis de a retrimite proiectul bugetului de stat pe 2019 in Parlament, pentru corectii. "Majoritatea PSD-ALDE nu va face nicio modificare la legea bugetului",…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a amanat, miercuri, pentru 13 martie, discutiile pe sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra Legii pentru modificarea si completarea unor acte normative in materie electorala, care vizeaza si alegerile pentru Parlamentul European, au precizat, pentru AGERPRES,…

- „Categoric da (susțin demersul - n.r.). Daca am spus ca o susțin”, a afirmat Liviu Dragnea, la finalul ședinței grupului deputaților PSD de la Parlament.In decembrie 2018, presedintele PSD, Liviu Dragnea, anunța ca le-a cerut deputatilor Mircea Draghici si Florin Iordache, cu sprijinul…

- Liviu Dragnea a declarat, duminica la Parlament, ca susține in continuare formularea unei plangeri pentru inalta tradare impotriva șefului statului Klaus Iohannis, anunțata de liderul PSD la finalul anului trecut.„Categoric da (susțin demersul - n.r.). Daca am spus ca o susțin”, a afirmat…

- Biroul Politic National al PNL a votat, luni, demiterea lui Marin Anton din functia de presedinte al organizatiei din Giurgiu. Decizia de demiterii acestuia vine dupa ce liberalul a afirmat ca familia lui va vota cu PSD daca va da OUG pe amnistie si gratiere. Marin Anton a fost demis de la sefia filialei…