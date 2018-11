Klaus Iohannis nota 8 – In continuare, joaca tare, s-a molipsit de la Basescu. In momentul acesta, nu are nicio problema in a obține cel de-al doilea mandat. Nu exista un contracandidat care sa ii puna probleme reale. Spuneam inca de acum un an ca Iohannis ii va scoate din cursa pe toți cei care se poziționeaza ca prezidențiabili. Voluntar sau involuntar, Iohannis și Dragnea se ajuta reciproc. In succesiunea evenimentelor din ultima luna, ambii au scapat de doi contracandidați la alegerile prezidențiale din 2019. Tariceanu și Firea au fost eliminați din cursa. Pusa pe tușa in PSD și destituita…