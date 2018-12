Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Madalina Cerban, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a afirmat joi, la Bruxelles, ca nu a existat nicio discutie intre el si cancelarul german Angela Merkel referitor la Ambasada Romaniei din Israel. Intrebat, la sosirea la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca nu s-a ocupat de revocarea lui Liviu Dragnea, asa cum au acuzat liderii puterii, dar crede ca incercarea merita reluata si spera ca Opozitia sa reuseasca.

- Directorul fondator al Coalitiei Europene pentru Israel de la Bruxelles, Tomas Sandell, a anuntat intr-un mesaj video ca Angela Mergel ar fi organizat o campanie pentru a impiedica tarile din Europa Centrala si de Est in a-si muta ambasadele in Ierusalim pentru a pastra acordul nuclear cu Iranul, relateaza…

- Presedintele Klaus Iohannis participa la Bruxelles, joi si vineri, la reuniunea Consiliului European, precum si la cel de-al 12-lea Summit Asia - Europe Meeting (ASEM). De asemenea, seful statului va participa si la Summit-ul Euro in format extins.Temele de discutie de pe agenda reuniunii…

