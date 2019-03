Iohannis sustine ca Guvernul a intarziat intentionat cu bugetul pentru a nu mai aloca bani pentru investitii

Presedintele Klaus Iohannis, prezent luni la o dezbatere organizata de Asociatia Oraselor din Romania (AOR), a pus intarzierile aparute in elaborarea proiectului de buget de catre Guvern pe seama dorintei de a nu aloca bani pentru investitii.



"Au incercat sa imi arunce mie vina, ca de ce am intarziat bugetul. Eu l-am intarziat doua zile. O zi mi-a luat pana m-am hotarat sa il trimit la Curte si o zi mi-a luat pana am scris materialul si l-am trimis inapoi in Parlament. Restul: trei luni de la Guvern, plus, probabil, inca doua-trei saptamani din procedurile de la Curte si de la Parlament.…