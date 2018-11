Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PMP, Eugen Tomac, cere demisia premierului Viorica Dancila, dupa rezoluția adoptata de PE„Guvernul Dancila si majoritatea parlamentara condusa de Dragnea si Tariceanu primesc astazi o condamnare cu suspendare din partea UE. Raportul adoptat de Parlamentul European cu privire…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Independent de modul in care va fi finalizat acest voluminos dosar Microsoft, care il vizeaza pe Calin Popescu Tariceanu, vor exista importante consecințe politice in plan intern și extern. Le vom trece in revista. Și vom vedea astfel și care ar putea fi țintele celor aflați…

- "Strict politic, este posibil sa asistam la episodul 'Valiza 2'. Adica așa cum s-a incercat acea scamatorie cusuta cu ața alba cu valiza domnului Dragnea, așa se incearca acum alta situație cusuta, din punctul meu de vedere, cu foarte multa ața alba cu domnul Tariceanu. Mizele, evident, sunt multe,…

- Fostul președintele Traian Basescu indeamna opoziția sa depuna cat mai repede o moțiune de cenzura pentru daramarea Guvernului Dancila, aratand ca actualele probleme ale coaliției cresc substanțial șansele ca aceasta sa treaca. Mai mult, Basescu arata ca finalul coaliției PSD-ALDE va veni…

- "Nu am comentat in niciun fel propunerea formulata de Tudorel Toader privind numirea procurorului-sef, pe de alta parte nu putem sa nu tragem concluzia clara ca Tudorel Toader nu este ministrul celor care aplica legea - judecatori, procurori -, nu este ministrul care sa colaboreze loial cu CSM, care…

- Darius Valcov a fost sancționat de CNCD cu o amenda de 2.000 de lei pentru postarea unui mesaj controversat pe Facebook. Consilierul de stat al premierului Viorica Dancila a postat pe pagina sa un montaj video care sugereaza ca Forumul Democrat German din Romania reprezinta o organizație nazista. Mai…

- Sociologul Marius Pieleanu susține ca președintele Klaus Iohannis este mare favorit sa caștige un nou mandat, la alegerile din 2019 și anticipeaza o infrangere grea pentru cei de la PSD.Citește și: Adina Florea, propusa pentru șefia DNA, a EXPLODAT: atacuri INCENDIARE la adresa lui Augustin…

- ”Președintele statului este in campanie electorala. E disperat sa prinda un al doilea mandat. Va face tot ce se poate sa nu se implementeze programul de guvernare PSD-ALDE. Ar fi ideal pentru Romania sa iși prezinte demisia, peste 45 de zile putem organiza alegeri prezidențiale și am termina cu subiectul…