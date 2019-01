Stiri pe aceeasi tema

- Ecaterina Andronescu a surprins pe toata lumea, in august 2018, atunci cand a trimis o scrisoare deschisa prin care ii critica extrem de dur pe Liviu Dragnea și Viorica Dancila. Scrisoarea a produs valuri in PSD și se vorbea chiar despre excluderea senatorului din partid. Citește și: Tariceanu,…

- In ceea ce privește examenul de Bacalaureat, Andronescu a afirmat ca va ramane un bacalaureat “national” pentru acces la universitate, “dar la liceele tehnologice, unde promovarea este mica, sa gandim pentru absolventii lor un Bac diferentiat. Cine vrea sa se inscrie la un bacalaureat national, daca…

- Reprezentanții Puterii l-au evitat miercuri pe președintele Klaus Iohannis la ședința solemna din Parlament. Deși la prezidiu Parlamentului s-au aflat atat președinții celor doua Camere,cat și intreaga echipa guvernamentala, niciun membru al Coaliției PSD-ALDE, cu excepția ministrului Educației, Ecaterina…

- Ecaterina Andronescu, noul ministru al Educatiei, se gandeste deja la o schimbare in sistemul de invatamant. Ideea manualului unic ar putea sa dispara, conform Digi24.Despre manualul unic, Ecaterina Andronescu spune ca "a fost o alegere nefericita!". Ca sa avem manuale de calitate trebuie…

- Ecaterina Andronescu, noul ministru al Educatiei, se gandeste deja la o schimbare in sistemul de invatamant. Ideea manualului unic ar putea sa dispara, scrie digi24. Despre manualul unic, Ecaterina Andronescu spune ca a fost o alegere nefericita . Ca sa avem manuale de calitate trebuie sa avem si competitie,…

- Fostul premier Victor Ponta a afirmat, intr-o postare pe Facebook, faptul ca, daca ar fi fost el cel ales presedinte in 2014, nu ar fi desemnat-o pe Viorica Dancila premier, nu l-ar fi lasat pe Liviu Dragnea sa ocupe functia de presedinte al Camerei Deputatilor si nu ar fi numit-o pe Ecaterina Andronescu,…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu analizeaza situația politica interna și dezvaluie care este motivul pentru care liderul PSD Liviu Dragnea reușește sa se mențina la Putere, in ciuda disidenței pe care o arata la un moment dat unii dintre colegii de partid.Digi24: Acceptarea de catre…

- Fostul ministru al Educației Ecaterina Andronescu a fost protagonista unui moment delicat, miercuri seara, in cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, la B1 Tv. Senatoarea a devenit vizibil emoționata in momentul in care a inceput sa vorbeasca despre dosarul Microsoft, in care a fost implicata, la…