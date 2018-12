Stiri pe aceeasi tema

- ”Suntem intr-o faza in care, din pacate, foarte mulți politicieni pierd contactul cu oamenii și este o mare problema și un mare pericol. Daca aleșii nu mai au contact cu alegatorii, cu oamenii care au preocuparile lor legitime, lucrurile ajung sa fie dezbatute de unii și de alții in paralel ceea…

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a anuntat joi ca Executivul analizeaza introducerea de urgența in 2019 a unei masuri astfel incat incepand cu clasa a III-a, elevii care pierd ritmul la invatatura vor avea 2-3 ore suplimentare la scoala pentru recuperare.Citește și: Scenariu EXPLOZIV…

- S-a intervenit pe una dintre cele mai riscante treceri de pietoni de pe Drumul National 7, din judetul Hunedoara. Aici, in urma cu o saptamana, un localnic a murit lovit de masina, iar apoi, timp de trei zile, oamenii din zona au iesit in strada pentru a protesta fata de indiferenta autoritatilor.

- Nici nu mai merita sa urmarim disputa dintre principalii actori politici. Din aproape banalul „penal-penali” s-a facut un salt spre „infractor-infractori”. De aici pana la hot-hoti nu a fost decat un pas pe care Liviu Dragnea l-a facut raspunzand lui Klaus Iohannis. Mai corect ar fi sa spunem ca dialogul…

- "In aceasta seara, la Roma, Columna lui Traian a fost iluminata in culorile Drapelului Romaniei, moment simbolic intr-un an cu o semnificație deosebita pentru țara noastra - celebrarea Centenarului Marii Uniri," este mesajul transmis cu puțin timp in urma pe contul de socializare al președintelui…

- Mai multe articole recente au sugerat ca in cadrul cartii sale „On the Future: Prospects for Humanity", cosmologul Martin Rees din cadrul Academiei Regale din Marea Britanie afirma ca acceleratoarele de particule, precum cel de la Geneva, ar...

- Mai mulți tineri din Campia Turzii , județul Cluj, s-au prabușit pe strada dupa ce au consumat drogul Zombie. Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu. Avocatul Poporului anunta ca s-a sesizat din oficiu dupa publicarea unor imagini cu numerosi tineri surprinsi prabusiti pe strazile orasului Campia…