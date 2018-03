Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe anunța, azi, ca a notificat Ambasada Federației Ruse la București ca un diplomat din cadrul acesteia va fi declarat persona non-grata și ca este obligat sa paraseasca teritoriul României, ca urmare a atacului de la Salisbury. "Urmare a concluziilor Consiliului…

- Este foarte important ca Romania, in cadrul Uniunii Europene, sa dea "un semnal foarte clar de solidaritate cu Marea Britanie, mai ales in contextul discutiilor despre Brexit", in ceea ce priveste reactia la otravirea, pe teritoriul Regatului Unit, a fostului spion rus Serghei Skripal, a declarat, luni,…

- Teodor Meleșcanu spune ca este foarte important ca Romania, in cadrul Uniunii Europene, sa dea „un semnal foarte clar de solidaritate cu Marea Britanie, mai ales in contextul discutiilor despre Brexit”, in ceea ce priveste reactia la otravirea, in Marea Britanie, a fostului spion rus Serghei Skripal.

- Este foarte important ca Romania, in cadrul Uniunii Europene, sa dea "un semnal foarte clar de solidaritate cu Marea Britanie, mai ales in contextul discutiilor despre Brexit", in ceea ce priveste reactia la otravirea, pe teritoriul Regatului Unit, a fostului spion rus Serghei Skripal, a declarat, luni,…

- Este foarte important ca Romania, in cadrul Uniunii Europene, sa dea "un semnal foarte clar de solidaritate cu Marea Britanie, mai ales in contextul discutiilor despre Brexit", in ceea ce priveste reactia la otravirea, pe teritoriul Regatului Unit, a fostului spion rus Serghei Skripal, a declarat,…

- Scandalul imens dintre Marea Britanie si Rusia escaladeaza. Britanicii se tem ca oamenii lui Vladimir Putin pregatesc noi atacuri si au decis sa ceara ajutor extern. Theresa May a cerut la reuniunea Consiliului European, solidaritatea tarilor Uniunii Europene impotriva serviciilor secrete ruse, pe…

- Presedintele Klaus Iohannis transmite un mesaj de solidaritate fata de poporul francez si condamna cu fermitate atacul care a avut loc la Trebes, in sudul Frantei. Citeste si: ULTIMA ORA - Lovitura GREA pentru firma Tel Drum: Ce INTERDICTIE au impus magistratii de la Tribunalul Bucuresti…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si-a exprimat speranta ca unele state ale Uniunii Europene vor adopta individual masuri împotriva Rusiei ca raspuns la otravirea unui fost spion rus si a fiicei acestuia în Marea Britanie,

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si-a exprimat speranta ca unele state ale Uniunii Europene vor adopta individual masuri impotriva Rusiei ca raspuns la otravirea unui fost spion rus si a fiicei acestuia in Marea Britanie, intrucat la summitul european incheiat vineri ''interesele''…

- Ministerul roman al Afacerilor Externe a anuntat, vineri, ca trei dintre cele sase persoane decedate in urma exploziei produse la o uzina chimica din Cehia au fost identificate ca fiind cetateni romani, potrivit datelor obtinute de catre reprezentantii ambasadei Romaniei in Cehia. Presedintele Klaus…

- Uniunea Europeana si Marea Britanie au convenit asupra termenilor perioadei de tranzitie post-Brexit, a declarat luni negociatorul-sef pentru Brexit Michel Barnier, transmite dpa, informeaza AGERPRES . “Perioada de tranzitie ceruta de Regatul Unit va fi un interval de timp foarte util pentru administratia…

- Uniunea Europeana si Marea Britanie au convenit asupra termenilor perioadei de tranzitie post-Brexit, a declarat luni negociatorul-sef pentru Brexit Michel Barnier, transmite dpa, preluata de Agerpres. "Perioada de tranziţie cerută de Regatul Unit va fi un interval de timp foarte util pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut, joi, ca oricat de bogat ar fi Bill Gates, nu ar putea plati lucrul pe care el isi doreste cel mai mult sa il schimbe in educatie, si anume mentalitatea, intrebat care ar fi primul lucru pe care l-ar schimba daca afaceristul i-ar pune la dispozitie toti banii.…

- Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va participa joi, 15 martie a.c., la dezbaterea 'Romania la Centenar', organizata de catre Administratia Prezidentiala si gazduita la Palatul Cotroceni. La eveniment au fost invitati initiatori ai unor importante proiecte si manifestari dedicate Centenarului,…

- Comisia Europeana a scris guvernului britanic sustinand ca Marea Britanie este datoare Uniunii Europene cu 2,7. miliarde de euro, suma fiind echivalentul taxelor vamale pentru incaltaminte si textile importate din China, scrie BBC. Marea Britanie este acuzata ca nu a luat suficiente masuri pentru…

- Ministrul britanic pentru Brexit a precizat pentru Digi24 ca romanii vor fi tratați "cu generozitate" in procesul de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeana. "Aveti incredere ca va vom trata bine. Apreciem contributia voastra pentru Marea Britanie. Intentionam sa facem lucrurile bine”."Cred…

- Comisia Europeana a transmis guvernului britanic ca Marea Britanie trebuie sa achite Uniunii Europene 2,7. miliarde de euro, suma fiind echivalentul taxelor vamale pentru incaltaminte si textile importate din China, conform BBC, preluat de news.ro

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, a avut miercuri, 7 martie, o intrevedere cu ministrul pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, David Davis, cu ocazia unei serii de vizite efectuate de acesta in statele membre, in perspectiva reuniunii Consiliului European Art.50.…

- Printul mostenitor saudit Mohammad bin Salman a luat miercuri dejunul cu Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii la Palatul Buckingham, in cursul unei vizite de trei zile pe care o efectueaza in Regatul Unit, marcata de manifestatii, relateaza AFP. Dupa primirea la Palatul Buckingham, printul mostenitor…

- Uniunea Europeana intentioneaza sa ofere companiilor de servicii financiare cu sediul in Marea Britanie doar un acces limitat la piata unica europeana dupa Brexit, conform unui proiect consultat de Bloomberg. UE vrea sa incheie cu Regatul Unit un aranjament similar acordului sau comercial…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a salutat vineri seara discursul rostit la Londra de premierul britanic Theresa May care a oferit 'claritate' cu privire la viitoarele relatii intre Marea Britanie si blocul comunitar, transmit AFP si dpa. ''Discursul ofera claritate…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a salutat vineri seara discursul rostit la Londra de premierul britanic Theresa May care a oferit 'claritate' cu privire la viitoarele relatii intre Marea Britanie si blocul comunitar, transmit AFP si dpa. ''Discursul…

- Cetatenii Uniunii Europene care sosesc in Marea Britanie in perioada de tranzitie de dupa Brexit vor putea cere sa ramana in aceasta tara pe termen nedefinit, dar nu-si vor putea aduce automat si familiile, a indicat miercuri guvernul de la Londra, potrivit Reuters. Un document publicat…

- Concluziile Consiliului de Afaceri Externe al Uniunii Europene, exprimate luni, 26 februarie, au o semnificație importanta pentru Republica Moldova. Totodata, regretele exprimate de Consiliu constituie o constatare care se refera la trecut și nu la viitor, considera Sergiu Ostaf, directorul Centrului…

- Marea Britanie se confrunta cu amenintari semnificative din partea terorismului extremist, a declarat, luni, Mark Rowley, comisarul adjunct al Politiei Metropolitane, adaugand ca ultimul an in Regatul Unit au fost dejucate 14 atacuri teroriste, relateaza Euronews, citat de mediafax.ro

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat ca România va sprijini o eventuala majorare, modica, a contributiei nationale la bugetul Uniunii Europene, dupa iesirea Marii Britanii din UE, anunta un comunicat al presedintiei, la finalul reuniunii informale a Consiliului

- Prim-ministrul britanic, Theresa May, a declarat miercuri ca vrea ca toti cetatenii UE care locuiesc legal in Regatul Unit sa ramana si dupa Brexit in Marea Britanie si a promis ca va exista un sistem simplu prin care se pot inscrie pentru a ramane, scrie news.ro, care citeaza Reuters.

- Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul ministrului delegat pentru Afaceri Europene, a organizat dezbaterea publica intitulata „Romania in contextul Brexit. A doua etapa a negocierilor dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie“. In interventia pe care a sustinut-o in timpul evenimentului…

- Szijjarto, care participa in Kuweit la conferinta ministeriala a coalitiei care lupta impotriva organizatiei teroriste Stat Islamic, a precizat ca participantii la acest forum vor evalua rezultatele luptei impotriva terorismului si vor discuta despre ce pasi vor trebui implementati. Ministrul…

- "Nu cred ca a fost o dovada de buna-credinta sa se publice acest document cu un limbaj sincer vorbind lipsit de politete, aratand ca ei ar putea sa puna capat arbitrar perioadei de tranzitie", a declarat presei David Davis. "Este de rea-credinta si deloc intelept sa publici asta", a adaugat el.Demnitarul…

- Negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a insistat luni pe langa guvernul de la Londra sa 'faca o alegere' pentru ceea ce va urma dupa iesirea Marii Britanii din UE, reamintind ca barierele comerciale 'sunt 'inevitabile' in afara uniunii vamale si a pietei unice din care…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a declarat ca "nu este timp de pierdut” daca UE si Regatul Unit vor sa ajunga la o intelegere, noteaza BBC. Barnier, care a vorbit inaintea discutiilor de la Londra cu Theresa May si David Davis, a declarat ca respecta „liniile rosii”…

- Marea Britanie va continua sa negocieze pentru un acord personalizat cu Uniunea Europeana pentru a asigura atat relatii comerciale fara divergente, dar si va oferi Londrei posibilitatea de a incheia intelegeri comerciale cu alte state, a declarat Amber Rudd, ministrul britanic de Interne.…

- Ambasadorul britanic Paul Brummell considera ca prezenta celor doua grupari navale NATO in Portul Constanta transmite un mesaj puternic de asigurare ca Marea Neagra va ramane o mare libera, dar si ca Marea Britanie este alaturi de Romania pentru a asigura securitatea europeana. El a amintit ca 2017…

- Premierul britanic Theresa May a declarat vineri ca se va conveni asupra unei perioade de tranzitie cu Uniunea Europeana in urmatoarele sapte saptamani, sefa guvernului de la Londra incercand astfel sa atenueze ingrijorarile ca ajungerea la un acord s-ar putea prelungi, transmite Reuters, informeaza…

- Ministerul Afacerilor Externe a luat nota de recentele declaratii ale prim-ministrului Marii Britanii, Theresa May, prin care se facea referire la o posibila limitare a drepturilor cetatenilor europeni care vor dori sa se stabileasca in Marea Britanie la o data ulterioara termenului de retragere a acestui…

- Cei 27 de membri ai UE 'au dat un nou mandat Comisiei Europene pentru a negocia o perioada de tranzitie cu Regatul Unit al Marii Britanii', a anuntat pe Twitter presedintia bulgara a Consiliului UE. Aceasta tranzitie va dura de la data iesirii Marii Britanii, la sfarsitul lunii martie 2019, 'pana…

- Guvernatorul Bancii Angliei (BoE), Mark Carney, le-a spus celor mai importanti oameni de afaceri ca votul din 2016 privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana costa anual economia britanica zece miliarde de lire sterline, scrie publicatia Times, transmite Reuters. Carney a fost rugat de un…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca nu îi este teama de suspendare. "Nu mi-a fost si nu mi-e teama de suspendare. Nu exista niciun motiv pentru o suspendare. Încet, dar sigur trebuie eliminat acest lucru din discutia publica", a adaugat seful statului,…

- Președintele Klaus Iohannis s-a intalnit marți, la ora 12, cu șefii misiunilor diplomatice acreditați la București. Acesta a ținut un discurs in care vorbit și despre parteneriatul cu SUA, dar mai ales despre consolidarea Uniunii Europene.

- Marea Britanie nu se va razgandi in privinta parasirii Uniunii Europene, iar Regatul Unit va iesi din Blocul comunitar, nu din Europa, a declarat prim-ministrul britanic Theresa May, intr-un interviu publicat sambata de cotidianul Bild.

- Președintele Klaus Iohannis a desemnat-o pe Viorica Dancila pentru funcția de premier, iar construcția Cabinetului a inceput. Ministru al Educației in primele doua Guverne PSD, Liviu Pop, va fi mai mult ca sigur exclus din viitoarea formula guvernamentala. Citește și: PSD trimite una dintre…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit miercuri, la Palatul Cotroceni, pe ministrul afacerilor externe si cooperarii internationale al Republicii Italiene, Angelino Alfano, cu prilejul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza la Bucuresti. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, il va primi marti, 16 ianuarie a.c., pe Prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, in cadrul vizitei oficiale pe care inaltul demnitar nipon o intreprinde la Bucuresti. Aceasta este prima vizita in Romania a unui Prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul aniversarii…

- Solutia celor doua state, in contextul conflictului israeliano-palestinian, a fost mentionata de catre ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, miercuri, la intrevederea cu grupul sefilor de misiune din statele arabe acreditati la Bucuresti, seful diplomatiei romane aratand si ca "una dintre…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a primit marti, 09 ianuarie a.c., la Palatul Cotroceni, vizita delegatiei OMV Petrom, conduse de catre Directorul General al Grupului OMV AG, Rainer Seele, informeaza Administratia Prezidentiala. In cadrul intrevederii, conducerea OMV AG a prezentat strategia de…

- Premierul olandez Mark Rutte a facut apel marti la Marea Britanie sa-si clarifice viitoarele relatii pe care le doreste cu partenerii sai comerciali importanti dupa ce va parasi Uniunea Europeana, relateaza agentia Reuters. ''Este esential ca Regatul Unit sa-si clarifice pozitia privind viitoarele…

- Volatilitatea lirei sterline se afla la cel mai redus nivel din ultimii trei ani, ceea ce arata ca pentru investitori acordul referitor la perioada de tranzitie dupa Brexit este ca si facut, relateaza Bloomberg, conform news.ro.In timp ce volatilitatea scazuta poate fi observata pentru toate…

- Intr-un interviu acordat cotidianului The Independent, Sir Martin Sorrell, directorul executiv al WPP, sugereaza ca tonul xenofob al campaniei de referendum din 2016 a facut un mare rau care trebuie reparat, iar tratatul de la Bruxelles din 8 decembrie asupra drepturilor cetațenilor Uniunii Europene…