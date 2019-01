Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a respins, miercuri, propunerea ministrului Justiției, Tudorel Toader, de a o numi pe Adina Florea procuror șef al DNA. Propunerea este respinsa pentru a doua oara, iar motivul invocat este ca documentația nu conține dovada ca Florea nu a colaborat cu Securitatea. Constantin…

- Modul in care a fost acordat avizul CNSAS in cazul Adinei Florea, nominalizata pentru funcția de procuror-șef al DNA de catre ministrul Justiției, Tudorel Toader, ridica o serie de probleme de legalitate. Asta atrage atenția un membru CNSAS intr-o nota trimisa pe 3 ianuarie președintelui instituției,…

- Intrebat daca, in opinia sa, sunt temeiuri pentru punerea sub acuzare a presedintelui Iohannis pentru inalta tradare, Tudorel Toader a raspuns: „In 2006, in Romania a fost abrogata insulta si calomnia, mai tarziu chiar si adulterul. S-a abrogat atunci in numele libertatii de exprimare. Eu chiar le…

- Consiliul Superior al Magistraturii si-a ales miercuri noua conducere, la sedinta fiind prezent si Klaus Iohannis. Presedintele a parasit sedinta dupa prezentarea bilantului, cu un discurs anti-coruptie si ironii la adresa lui Tudorel Toader. Judecatorul Lia Savonea, noul presedinte al CSM, a enumerat…

- Sedinta Biroului Permanent National al PSD a inceput luni, la Parlament, fiind prezent si ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul Viorica Dancila nu au facut nicio declaratie la inceputul sedintei. Sedinta are loc in contextul in care…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, declarații de ultima ora dupa ce, ieri, a respins propunerea ministrului Justiției, Tudorel Toader, pentru șefia DNA.Intrebat ce criterii trebuie sa respecte un șef al DNA dupa respingerea Adinei Florea, Iohannis a explicat ca 'Niște exigențe foarte simple.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, l-a acuzat pe presedintele Klaus Iohannis de dublu standard in ceea ce priveste respingerea numirii Adinei Florea la conducerea DNA, precizand ca atunci cand a propus procurorul-sef pentru DIICOT, seful statului nu a intrebat de declaratia de la CNSAS.

- Liderii PSD s-au reunit in sedinta pentru a stabili noile propuneri pe care i le vor trimite lui Klaus Iohannis. Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, la Parlament, ca l-a invitat pe ministrul...