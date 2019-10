Stiri pe aceeasi tema

- Romanii fac senzatie la concursurile de talente din stzrainatate. Anul acesta, Max Nica a devenit vedeta in Spania. Melodia „A fi spaniol”, in care vorbeste despre dubla sa identitate nationala, i-a cucerit pe spanioli. Unul dintre mebrii juriului a declarat chiar ca romanul, cu muzica sa, poate…

- Ministerul de Externe avertizeaza romanii care se afla sau calatoresc in Spania ca vineri, 18 august, o greva generala va perturba circulația mijloacelor de transport rutier, feroviar și aerian, atat in zona metropolitana a Barcelonei, cat si in regiune.„Ministerul Afacerilor Externe informeaza…

- Ema Prisca, o romanca din Spania relateaza intalnirea lui Dan Barna, prezidentiabilul USR-PLUS, cu romanii din Barcelona. Romanca relateaza momente jenante petrecute in compania lui Barna, intr-o atmosfera de masa campeneasca, cu prezidentiabilul USR-PLUS mancand in loc sa raspunda intrebarilor celor…

- Vacanțe cu 50% mai ieftine. Destinațiile in care prețurile scad masiv toamna Romanii au posibilitatea sa calatoreasca cu aproape 50% mai ieftin in vacantele de toamna, arata o analiza a platformei online mimondo.ro. Astfel, cea mai mare diferenţă de preţ pentru zborurile cu plecare din…

- Sandra Pralong, consilierul de stat in cadrul Administratiei Prezidentiale, le-a transmis romanilor din afara granitelor, prezenti luni la Universitatea de Vara de la Izvoru Muresului, "salutul si pretuirea presedintelui Romaniei", subliniind ca statul roman trebuie sa fie mai atent cu nevoile pe…