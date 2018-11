Iohannis spune ca nu are divergente cu Guvernul privind pregatirea Presedintiei Consiliului UE: E mult mai bine acum

Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis nu a ascuns faptul ca exista tensiuni și divergențe cu Guvernul Romaniei, dar a dat asigurari ca in privința afacerilor europene și in pregatirea președinției rotative, lucrurile stau cu totul altfel. "Eu am divergente in foarte multe domenii cu Guvernul nostru, dar nu in domeniul…

- Presedintele Klsus Iohannis s-a declarat ”optimist”, duminica, in legatura cu preluarea presedintiei Consiliului UE de catre Romania. ”Lucrurile se misca si avem sansa”, a spus Iohannis. Intrebat ce inseamna ca ”lucrurile se misca”, seful statului a precizat ca lcururile se misca in…

- "Guvernul este pregatit sa gestioneze presedintia Consiliului UE. Ceea ce face Klaus Iohannis, si nu numai el, aduce deservicii majore acestei tari pentru ca incearca sa induca la nivelul opiniei publice din Romania, cat si international ca Guvernul din tara lui nu este pregatit sa gestioneze presedintia,…

- "Lucrurile au luat-o razna la Guvern iar inlocuirea cabinetului Dragnea- Dancila e o necesitate politica”! Este declaratia presedintelui Klaus Iohannis, care a adaugat ca Romania nu e pregatita sa preia presedinția Consiliului Uniunii Europene.

- ”Conform dispozitiei Prim-ministrului din sedinta de Guvern din 09.11.2018, atributiile legale ale ministrului delegat pentru afaceri europene referitoare la reprezentarea si gestionarea dosarelor CAG (Consiliul Afaceri Generale, la care participa ministrii de afaceri europene din statele membre)…

- Un nou atac la adresa Guvernului, de la Bruxelles Președintele Klaus Iohannis a lansat, de la Bruxelles, unde se afla pentru a participa la reuniunea Consiliului European, un nou atac asupra Guvernului de la București și a coaliției PSD-ALDE. Iata declarațiile lui Iohannis: Președintele Romaniei, domnul…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a declarat duminica seara ca ar exista un plan ca Guvernul sa fie dat jos pana la 1 ianuarie, deoarece preluarea presedintiei Consiliului UE de catre Romania va zadarnici ulterior un astfel de scenariu. "Da, categoric da (exista un plan ca guvernul…

- Pregatirea viitoarei Presedintii romane a Consiliului Uniunii Europene a fost subiectul central al discutiei purtate marti de premierul Viorica Dancila cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, potrivit unui comunicat al Biroului de presa al Guvernului. "Cei doi oficiali au avut…