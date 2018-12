Iohannis spune ca e blocata publicarea decretului pentru prelungirea mandatului sefului Armatei: Cei implicati raspund juridic!

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Prezidențiala anunta ca decretul de prelungire a mandatului generalului Nicolae Ciuca in functia de sef al Armatei a fost trimis Monitorului Oficial, mentionand ca intarzirea publicarii decretului atrace raspunderea juridica a tuturor persoanelor implicate."Imediat dupa ședința…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, la 28 decembrie 2018, dupa sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii CSAT , ca a semnat un decret prin care ii prelungeste mandatul generalului Nicolae Ionel Ciuca la conducerea Statului Major al Apararii, scrie Agerpres.ro.Nicolae Ionel Ciuca s a nascut la…

- Comisia Europeana a avertizat, joi, ca ar putea declansa procedura de sanctionare a Austriei, dupa ce Parlamentul de la Viena a adoptat un proiect de lege controversat, care prevede reducerea alocatiilor copiilor imigrantilor din tari est-europene. Parlamentul de la Viena a adoptat, miercuri…

- Noile uniforme ale Armatei Romane sunt de o calitate cel putin indoielnica: se decoloreaza de la soare, se scamoseaza imediat si intra la apa. Potrivit unui material realizat de jurnalistul Adelin Petrisor pentru stirile TVR si publicat pe blogul sau, uniformele decolorate arata ca si cum…