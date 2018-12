Stiri pe aceeasi tema

- "Eu stau destul de bine in sondaje, am prima sansa. Candidatura lui Ciolos nu imi va crea o problema. Care va fi dorit de popor, acela va fi presedinte", a spus Iohannis. El si-a exprimat speranta pentru o mai buna colaborare intre partidele de Opozitie. Iohannis a adaugat ca nu crede ca se…

- „Am prima sansa la prezidentiale. Candidatura lui Ciolos nu va crea probleme. Care va fi ales de popor, acela va fi presedinte“, a afirmat seful statului la o intalnire cu jurnalistii, potrivit Adevarul.ro. De asemenea, Klaus Iohannis a vorbit si despre o colaborare mai buna intre fortele anti-PSD…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la o intalnire informala cu jurnalistii, ca are prima sansa la alegerile prezidentiale iar o candidatura a fostului premier Dacian Ciolos nu-i va crea probleme. "Eu stau destul de bine in sondaje, am prima sansa. Candidatura lui Ciolos nu…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la o intalnire informala cu jurnalistii, ca are prima sansa la alegerile prezidentiale iar o candidatura a fostului premier Dacian Ciolos nu-i va crea probleme. Citește și: ALERTA - CCR il FORȚEAZA pe Iohannis sa semneze ordinele de numire ale…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la o intalnire informala cu jurnalistii, ca are prima sansa la alegerile prezidentiale iar o candidatura a fostului premier Dacian Ciolos nu-i va crea...

- Liviu Pleșoianu a fost primul politician care și-a anunțat candidatura la prezidențiale, chiar daca PSD nu il susține! Deputatul PSD a fost urmat de Klaus Iohannis, care a declarat, oficial, ca va candida pentru un nou mandat. Liviu Dragnea le-a spus celor din PSD ca el nu prea ar vrea sa se in cursa…

- Liviu Pleșoianu a fost primul politician care și-a anunțat candidatura la prezidențiale, chiar daca PSD nu il susține! Deputatul PSD a fost urmat de Klaus Iohannis, care a declarat, oficial, ca va candida pentru un nou mandat. Liviu Dragnea le-a spus celor din PSD ca el nu prea ar vrea sa se in cursa…

- Intrebat daca se inscrie in cursa pentru prezidențiale, Dacian Cioloș a raspuns: ”Daca as sti, v-as spune. Sunt gata sa candidez. Nu mi-e teama. O s-o fac numai daca voi considera ca aceasta candidatura va ajuta la castigarea alegerilor de catre forte politice care duc spre modernizarea tarii, nu…