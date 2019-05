Iohannis somează CNA să-i aprobe difuzarea unui spot electoral în regim de „anunț de interes public” „Acest spot are in vedere informarea și creșterea gradului de conștientizare a importanței referendumului” Administrația Prezidențiala a solicitat vineri, 17 mai a.c., in numele Președintelui Romaniei, domnul Klaus Iohannis, Consiliului Național al Audiovizualului sa iși respecte propria lege de funcționare și sa emita decizia privind normele si regulile de reflectare a campaniei pentru referendum. Deși Legea audiovizualului nr. 504/2002 prevede clar ca CNA este autorizat sa emita „normele si regulile de reflectare a desfașurarii campaniilor electorale si a celor pentru referendum”, Consiliul… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Prezidentiala a solicitat vineri, 17 mai a.c., in numele Presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, Consiliului National al Audiovizualului sa isi respecte propria lege de functionare si sa emita decizia privind normele si regulile de reflectare a campaniei pentru referendum, se arata intr…

- De asemenea, a fost solicitata adoptarea de catre CNA, cu celeritate, a unei recomandari de difuzare a unui spot audio-video realizat de Administrația Prezidențiala, in regim de anunț de interes public, catre televiziunile naționale si locale. Acest spot are in vedere informarea și creșterea gradului…

- Administrația Prezidențiala a solicitat vineri, in numele Președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, Consiliului Național al Audiovizualului sa iși respecte propria lege de funcționare și sa emita decizia privind normele si regulile de reflectare a campaniei pentru referendum. Deși Legea audiovizualului…

- Administrația Prezidențiala a solicitat vineri, 17 mai a.c., in numele Președintelui Romaniei, domnul Klaus Iohannis, Consiliului Național al Audiovizualului sa iși respecte propria lege de funcționare și sa emita decizia privind normele si regulile de reflectare a campaniei pentru referendum. Deși…

- Administratia Prezidentiala a cerut Consiliului National al Audiovizualului (CNA) sa emita decizia privind normele si regulile de reflectare a campaniei pentru referendumul national din 26 mai, dar si o recomandare de difuzare a unui spot audio-video realizat de Presedintie. "Administratia Prezidentiala…

- "Administrația Prezidențiala a solicitat vineri, 17 mai a.c., in numele Președintelui Romaniei, domnul Klaus Iohannis, Consiliului Național al Audiovizualului sa iși respecte propria lege de funcționare și sa emita decizia privind normele si regulile de reflectare a campaniei pentru referendum. Deși…

- Administrația Prezidențiala a solicitat vineri, in numele Președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, Consiliului Național al Audiovizualului sa iși respecte propria lege de funcționare și sa emita decizia privind normele si regulile de reflectare a campaniei pentru referendum. Deși Legea audiovizualului…

- Administrația Prezidențiala a remis un comunicat de presa în care informeaza ca a solicitat Consiliului Național al Audiovizualului sa își respecte propria lege de funcționare și sa emita decizia privind normele si regulile de reflectare a campaniei