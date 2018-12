Presedintele Klaus Iohannis considera ca solutia lansata in spatiul public privind obligarea medicilor rezidenti sa ramana in tara este una "deloc chibzuita", fiind de parere ca medicii nu pot fi determinati in acest mod sa ramana in Romania.



"Am lansat dezbaterile pe tema resursei umane in sanatate inca din 2015, insa guvernantii intarzie in a gasi rezolvarea acestor probleme. Din nefericire, zilele acestea a fost vehiculata in spatiul public o solutie deloc chibzuita privind obligarea medicilor rezidenti de a ramane in tara. Nu in acest mod ne tinem medicii acasa. Inainte de toate,…