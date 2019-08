Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a comentat, marti, afirmatiile premierului Viorica Dancila potrivit carora seful statului ar fi trebuit sa se consulte cu Guvernul si Parlamentul in ceea ce priveste liniile de politica externa. "Simpatica doamna premier. Trebuie sa mai studieze un pic arhitectura statului", a spus Iohannis in declaratia sustinuta la Ambasada Romaniei in SUA dupa intalnirea cu omologul sau american, Donald Trump. Duminica, prim-ministrul Viorica Dancila a declarat ca presedintele Klaus Iohannis trebuia sa aiba o discutie "aplicata"…