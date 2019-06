Stiri pe aceeasi tema

- Evoluția politica la aceasta ora indica faptul unei tendițe de coabitare președinte-premier, mai ales ca joi dupa amiaza, Viorica Dancila a fost la Cotroceni pentru a discuta cu Klaus Iohannis, pentru a discuta depre cererea de demitere a celor doi miniștri: ”Pana la trecerea unei moțiuni…

- Augustin Zegrean, fost presedinte al Curtii Constitutionale, sustine ca presedintele Klaus Iohannis nu poate fi obligat sa accepte unii ministri pe care nu ii doreste, chiar daca s-ar apela la restructurarea Guvernului in Parlament, varianta pentru care insista Liviu Dragnea.CITEȘTE ȘI: Ne distrugem…

- Liviu Dragnea, a comentat, miercuri seara, la Romania TV, declarațiile facute de președintele Klaus Iohannis care a afirmat astazi ca PSD incearca sa boicoteze acest referendum. Liderul PSD a declarat ca PSD-ul nu a boicotat "niciun referendumul, alții au boicotat referendumul" și l-a numit pe Iohannis…

- Refuzul presedintelui Iohannis trebuia bazat pe legalitate, nu pe oportunitate, care apartine premierului, a declarat miercuri prim-ministrul Viorica Dancila, dupa ce seful statului a anuntat ca a transmis PSD, in scris, refuzul sau cu privire la propunerile pentru ministerele Justitiei, Fondurilor…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica, ca președintele Klaus Iohannis a intervenit la fiecare premier al PSD de pana acum și ”i-a facut sa se simta mai mari decat sunt”. Voalat, Dragnea a sugerat ca Iohannis a incercat aceeași strategie și cu Viorica Dancila.Citește și: Dacian…

- Desi reactia s-a lasat destul de mult asteptata, presedintele Iohannis a dorit, intr-un final, sa inchida scandalul provocat de lipsa invitatiei catre Viorica Dancila la Summit-ul de la Sibiu. "La acest Summit, cu lideri europeni, Romania este reprezentata de presedintele tarii. Ceilalti,…

- Viorica Dancila a votat, in 2015, in calitate de europarlamentar PSD, in favoarea intereselor Rusiei, susținand un amendament prin care i se cerea UE sa renunțe la sancțiunile impotriva Rusiei. Alaturi de Dancila au mai votat PSD-iști, dar și extremiști antieuropeni celebri. Viorica Dancila, „ambalata”…

- Presedintele USR a anuntat ca i-a transmis premierului Viorica Dancila o scrisoare, in care ii solicita sa renunte la adoptarea acestor ordonante, iar, in paralel, a transmis si partenerilor europeni un document similar. "Avem din nou agresiunea cu ordonantele. Aceasta amenintare care a tinut…