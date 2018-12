Iohannis si Dancila, fata in fata pentru prima data dupa ce Guvernul l-a reclamat la CCR. Ce se va discuta in CSAT

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a respins vineri propunerea prezentata de Germania de a media disputa dintre Moscova si Kiev referitoare la arestarea unor nave ucrainene si a 24 de membri ai echipajelor acestora in timp ce se pregateau sa intre in Stramtoarea Kerci pentru a ajunge in Marea Azov,…

- Fierb apele in Marea Neagra, dupa ce Rusia a atacat si a capturat trei nave ucrainene in Marea Azov. O filmare arata momentul exact in care unul dintre vasele militare rusesti lovește o ambarcațiune ucraineana.

- MAE îsi exprima îngrijorarea fata de criza izbucnita dupa ce nave ucrainene au fost atacate si sechestrate de forte rusesti si considera ca agresiunea si încalcarea legislatiei internationale submineaza securitatea întregii regiuni “Suntem profund îngrijorati…

- In timpul unei dezbateri pe tema Acordului de Asociere UE-Republica Moldova, Maria Gabriela Zoana, cea care a ajuns in Parlamentul European pe locul eliberat de Viorica Dancila cand a preluat funcția de prim-ministru al Romaniei, a ținut sa precizeze (și sa sublinieze) ca Moldova se invecineaza cu Rusia.…

- Alianta Nord-Atlantica a intensificat misiunile de recunoastere in Marea Neagra si in Marea Baltica, afirma ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, avertizand ca Rusia si Belarus vor lua masuri pentru contracararea activitatilor NATO."Au fost identificate activitati intense pentru colectarea…

- Rusia este preocupata de activitatile militare organizate de Alianta Nord-Atlantica in apropierea frontierelor ruse, afirma ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, avertizand Ucraina ca nu poate organiza manevre militare in Marea Azov, situata in nordul Marii Negre, relateaza Mediafax.

- Patru agenti rusi au fost expulzati din Olanda dupa un atac cibernetic asupra Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), care investigheaza otravirea fostului spion Serghei Skripal si a fiicei sale. Serviciile olandeze de informatii militare au reusit sa impiedice atacul cibernetic…