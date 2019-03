Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 30 de ani de democrație și 50 de ani de comunism, in care am trait in ignoranța și desconsiderarea valorilor democrației, cand cele 10 porunci ale Decalogului nu valorau nici cat 200 g de salam de Sibiu, astazi suntem mai dezbinați decat oricand și nu mai este de mirare ca romanii se privesc in…

- Liderul PSD Liviu Dragnea l-a atacat dur, luni, pe presedintele Klaus Iohannis, dupa decizia de a ataca la Curtea Constitutionala legea bugetului de stat pe 2019. "Este clar ca si el si liberalii sunt niste ipocriti. Consecintele sunt ca de la 1 martie nu se pot mari alocatiile la copii. Deci, pentru…

- Daca pana la finalul saptamanii președintele Romaniei, Klaus Iohannis, nu ofera un raspuns in ceea ce privește cele doua propuneri de miniștri, care vor fi facute publice marți seara, liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat: „Sa ajungem acolo și o sa va spunem ce se va intampla”. „Nu vreau…

- Reactii politice la punerea sub acuzare a Laurei Codruta Kovesi Laura Codruta Kovesi. Foto: Agerpres. Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca actiunea Sectiei speciale de anchetare a magistratilor împotriva fostului procuror sef al DNA, Laura Codruta Kövesi,…

- Liviu Dragnea il anunța pe Klaus Iohannis ca inca așteapta sa spuna de ce nu ii accepta pe Lia Olguța Vasilescu și Mircea Draghici titulari la Dezvoltare și Transporturi. Dragnea ii spune lui Iohannis ca a facut de ras Romania, cand l-a primit pe noul ambasador al Israelului la București, deși țara…

- Unii politicieni romani au iesit in evidenta, in 2018, prin jigniri și declaratii controversate, dar și prin gafe care au trecut granita spre atacuri antisemite sau la adresa unor persoane cu deficiențe. De la seful statului, care a folosit cuvantul „evrei” intr-un context nefericit, la primarul general…

- „Eu am o relatie foarte buna cu premierul israelian. Nu este bazata pe chestiune conomice, amandoi avem convingerea ca colaborarea dintre Romania si Israel poate sa fie mult mai buna si mult mai eficient. Si acum, prietenie, neprietenie, se fac doi ani de cand Romania nu are ambasador in Israel.…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a lansat un atac extrem de dur la soția președintelui Klaus Iohannis, Carmen Iohannis, pentru ca nu s-a prezentat la Parchetul General pentru a fi audiata. Dragnea i-a cerut ministrului Justiției, Tudorel Toader, sa-l intrebe pe ”prietenul” Augustin Lazar de ce nu…