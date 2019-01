Iohannis și alți lideri importanți, notați. Borza: E un joc de imagine VIDEO Klaus Iohannis nota 6 – Nu pot sa-i acord o nota mai mare pentru ca a politizat subiectul legii recursului compensatoriu cu scopul de a distrage atenția opiniei publice de la alte subiecte mai importante și grave in consecințe, precum decizia CCR privind protocoalele sau refuzul sau de a numi miniștri la Dezvoltare și Transporturi. Ludovic Orban nota 6 – Precum ursul brun, a ieșit din barlog dupa o lunga perioada de hibernare și, pana sa se trezeasca la realitate, a cerut convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului care sa ia in dezbatere amendarea sau abrogarea legii recursului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

