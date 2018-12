Stiri pe aceeasi tema

- ''Am sa ii lamuresc ca suntem capabili pentru preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene. Voi avea o intalnire cu Colegiul Comisarilor in cursul zilei de miercuri. Sunt convinsa ca vom lamuri și pe președintele CE, cat și Colegiul, ca Romania e pregatita sa preia președinția Consiliului.…

- Klaus Iohannis a declarat duminica, la Bruxelles, ca desi are mai multe divergente cu Guvernul, pregatirile pentru preluarea Presedintiei Consiliului UE de catre Romania nu se numara printre ele, precizand ca nu are intentia sa exporte pe plan extern neintelegerile interne. "Toate lucrurile…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a afirmat miercuri ca Romania isi propune sa aiba o Presedintie a Consiliului Uniunii Europene ‘ambitioasa, dar si realista’. ‘Romania isi propune sa aiba o Presedintie ambitioasa, dar si realista. Spun ambitioasa pentru ca ne dorim sa dam un raspuns pozitiv la provocarile…

- Precizari de ultima ora din partea ambasadoarei Finlandei la București. Ieri, Finlanda se declara pregatita sa preia, in locul Romaniei, președinția Consiliului Uniunii Europene, in condițiile in care președintele Klaus Iohannis atenționa ca la acest moment nu suntem pregatiți.Ambasadoarea…

- "Azi este a doua zi de luni si este a doua valiza. Un localnic din Sibiu a zis ca a gasit-o in curte si a dat-o unui prieten, care a dat-o altui prieten si care prietenul acela cica a devenit martor sub acoperire. Acestea sunt niste stick-uri pe care o sa vi le oferim", a spus Liviu Dragnea la Parlament.…

- ”Nu e bine sa te joci cu un refrendum. Prietenul meu cameron mi-a dat asigurari ca referendumul pentru ieșirea Marii Britanii din UE nu va trece și știți ce s-a intamplat. Lucru care l-a facut pe Cameron sa demisioneze chiar a doua zi” a amintit fostul președinte, duminca seara, la Romania TV.…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a amanat, joi, pentru 16 octombrie discutarea sesizarilor PNL, USR si pe cea a presedintelui Klaus Iohannis privind Codul administrativ, au informat, pentru Agerpres, oficiali ai CCR. Pe 31 iulie, presedintele Klaus Iohannis a trimis CCR o sesizare de neconstitutionalitate…

- Romania va acorda, pe durata mandatului la presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene, o atentie prioritara avansarii negocierilor cu privire la viitorul cadru financiar multianual 2021-2027, a declarat premierul Viorica Dancila, marti, la Palatul Victoria, in cadrul declaratiilor comune sustinute…