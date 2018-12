Intr-un comunicat de presa al Administratiei Prezidentiale am fost informati ca ”Ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, care a avut loc marți, 11 decembrie a.c., a fost suspendata de catre Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, la solicitarea membrilor Consiliului, avand in vedere faptul ca ordinea de zi a cuprins tematici importante referitoare la apararea țarii și securitatea naționala, fapt care a generat discuții prelungite. Drept urmare, Președintele Romaniei a decis reluarea ședinței Consiliului Suprem de Aparare a Țarii in data de 19 decembrie a.c., pentru continuarea analizei…