- Președintele Klaus Iohannis a criticat, dur, vineri, in ședința CSM, modul in care Parlamentul a adoptat legile justiției, la finalul sesiunii de iarna. ”Regret, ca președinte, ca s-a ajuns ca aceste legi sa se discute in proceduri neclare; Au ingrașat porcul in ajun!”, a spus șeful statului aratand…

- Presedintele Klaus Iohannis s a declarat vineri multumit de activitatea Consiliului Superior al Magistraturii CSM in ceea ce priveste garantarea independentei Justitiei. Totodata, Seful Statului a precizat ca in 2017 a aparut asa un entuziasm de a discuta in spatiul public ce se intampla in sistemul…

- Președintele Klaus Iohannis a lansat, de la ședința Consiliului Superior al Magistraturii, un atac la adresa președinților celor doua camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu. Persoanele cu probleme penale nu au ce cauta in fruntea statului, spune președintele.

- Președintele Klaus Iohannis prezent astazi la ședința de alegeri a CSM, a declarat ca, in cazul in care se va discuta despre o modificare a Constituției, este necesar sa se introduca și criterii de integritate pentru politicieni, astfel incat persoane urmarite penal și condamnate sa nu mai poate avea…

- Inițiativa Timișoara, Rezistența Timișoara și alte organizații civice din urbea de pe Bega cheama oamenii la București pentru a protesta, in 20 ianuarie. Sambata, 20 ianuarie, la București va avea loc un marș cu pornire din Piața Universitații spre Piața Unirii – Fantani – Parlament,…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit despre modificarea legilor justiției, in discursul sau din plenul CSM, de vineri, 5 ianuarie, cu ocazia alegerilor pentru noua conducere a Consiliului. Șeful statului a facut doar observații despre felul in care s-au facut modificarile, precizand ca observații…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat vineri ca a venit la sedinta Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), desi in aceasta perioada isi delegase atributiile unui secretar de stat, pentru ca alegerea conducerii acestui for este un moment important. Intrebat de ce si-a scurtat vacanta,…

- Presedintele Klaus Iohannis va merge, maine, la sedinta Consiliului Superior al Magistraturii, sedinta in care urmeaza sa se stabileasca noua conducere a CSM. Va fi ales un nou presedinte, dar si un nou vicepresedinte, anunta Antena 3.La aceeasi sedinta urmeaza sa vina si ministrul Justitiei,…

- Intalnirea cu presedintele american Donald Trump a constituit punctul central al celui de al treilea an din mandatul presedintelui Klaus Iohannis. Totodata, in acest an, seful statului a criticat anumite initiative ale Guvernului si majoritatii parlamentare, de la "topaiala fiscala", la…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, ca independenta justitiei si statul de drept nu sunt afectate de legile adoptate de Parlamentul Romaniei "Inca de saptamana trecuta am transmis un punct de vedere catre presedintele Daul, in care noi am explicat cu argumente de ce cele trei legi adoptate…

- Kelemen Hunor: Legile adoptate nu afecteaza statul de drept si independenta justitiei Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, pentru AGERPRES, ca independenta justitiei si statul de drept nu sunt afectate de legile adoptate de Parlamentul Romaniei, cu referire la o pozitie exprimata de presedintele…

- Toate cele trei propuneri de modifcari aduse legilor Justitiei – 303, 304 si 317/2004 – vor ajunge la cotroceni, in vederea promulgarii. Joi, plenul Camerei superioare a Parlamentului a dat unda verde celui dea-l treilea proiect din pachetul privind legile Justitiei, si anume cel vizand modificarea…

- Cel de-al treilea proiect PSD-ALDE din pachetul legilor justitiei, de modificare a Legii 317 privind organizarea Consiliului Superior al Magistraturii, a fost adoptat joi de plenul Senatului, in calitate de camera decizionala, si merge la promulgare sau la un eventual control de constitutionalitate.…

- Senatorii dau astazi votul pe proiectul de lege privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii, dupa ce acesta a fost amanat, miercuri, pentru ca senatorii sa poata participa la sedinta comuna in care este dezbatut bugetul de stat pentru anul 2018.

- Presedintele Klaus Iohannis a spus, miercuri, intr-o discutie informala cu jurnalistii, ca exista riscul ca Romania sa fie sanctionata de UE, pe modelul Poloniei, iar ”urmarile vor fi pe masura gravitatii modificarilor”. El a spus ca efectele OUG 13 inca persista si ca in afara nu se intelege ce doreste…

- „Daca cineva iși imagineaza ca nu vor exista urmari (dupa adoptarea legilor justiției - n.r.) e pur și simplu cazut din luna. Nu vom fi mai respectați și nu se va considera ca am consolidat statul de drept”, a spus Klaus Iohannis in cadrul unei intalniri la Cotroceni cu jurnaliștii la Palatul Cotroceni,…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, considera ca decizia Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), potrivit careia afirmatiile demnitarului privind dosarul “Belina” au dus la afectarea independentei justitiei, este “o hotarare emotionala”. “CSM – o hotarare emotionala!”, a scris Tudorel Toader,…

- Protocoalele dintre instante devin informatii de interes public, cu exceptia celor care sunt prevazute de lege ca fiind nepublice, au decis, luni, parlamentarii Comisiei speciale pentru legile Justitiei prin adoptarea unui amendament la proiectul Legii 303/2004 privind statutul magistratilor. "Informatiile…

- Activitatea Judecatoriei Deva va fi oprita, zilnic, timp de o ora, pana la sfarsitul anului, in semn de protest fata de modificarile preconizate sa fie aduse la legile justitiei, magistratii institutiei anuntand luni ca sustin actiunile declansate de colegii lor din tara si pozitia exprimata de presedintele…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Bruxelles, ca modificarile din Parlament la legile justitiei si la codurile penale sunt prea ample si facute cu prea mare viteza. Seful statului nu a vrut sa precizeze ce intentioneaza sa faca in aceasta privinta, spunand doar: ”O sa avem mai multe discutii…

- Comisia speciala pentru legile Justiției a adoptat, marți, un raport favorabil pentru proiectul de modificare a legii 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. În cadrul dezbaterilor de marți dupa-amiaza au fost supuse votului prevederile referitoare la Inspecția…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei, condusa de social-democratul Florin Iordache, a adoptat marti un amendament la legea 317/2004 privind functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), potrivit caruia presedintele sectiei de judecatori a Consiliului este de drept presedintele…

- Judecatoarea Gabriela Baltag, membra a Consiliului Superior a Magistraturii (CSM), a vorbit duminica, la Antena 3, despre modificarile legilor Justitiei, spunand ca nu exista prevederi in pachetul legislativ care sa ingradeasca sistemul judiciar.

- Tudorel Toader a prezentat legile Justiției la Comisia de la Veneția. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a participat sambata, 9 decembrie, la sesiunea de lucru a Comisiei de la Veneția, unde a prezentat evoluțiile legislative din Romania referitoare la legile Justiției. „Comisia de la Veneția — sesiunea…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat joi, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, ca modificarea legilor Justiției ”va bulversa justiția romana”, iar ”dorința de a pune sub control acest domeniu este mai puternica decat rațiunea”, potrivit Agerpres. Prezent la sediul CSM,…

- "Nu as putea caracteriza activitatea Camerei Deputatilor, dar va pot spune un singur lucru: modificarea legilor Justitiei in aceste conditii improprii si fara sa avem studii de impact cu referire la rezultatele care s-ar produce va bulversa in mod sigur Justitia romana. Acest aspect se vede de catre…

- Curtea Constituționala a avizat marți, 5 decembrie, proiectul de lege înaintat de catre Guvern pentru modificarea și completarea Constituției în ceea ce privește numirea judecatorilor, transmite IPN. Potrivit proiectului, modificarea se refera la articolul 116 și prevede numirea…

- Judecatorii si procurorii vor fi aparati din oficiu impotriva oricarui act de imixtiune in activitatea profesionala de catre sectiile speciale din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, au decis marti parlamentarii Comisiei speciale pentru modificarea legilor Justitiei.Conform amendamentului…

- La cererea motivata, judecatorii pot fi numiti in functia de procuror la parchetele de pe langa judecatorii, iar procurorii in functia de judecator la judecatorii, prin decret al Presedintelui Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, cu respectarea conditiilor prevazute in prezenta…

- Comisia speciala pentru legile justitiei a adoptat un amendament la articolul 61 din legea 303/2004, prin care procurorii pot deveni judecatori doar la judecatorie, iar judecatorii pot deveni procurori doar la parchetele de pe langa judecatorii. Potrivit legii actuale, un procuror poate trece judecator…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile justiției a adoptat, vineri, un amendament propus de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), in baza caruia președintele Romaniei nu mai poate refuza propunerile Consiliului pentru funcțiile de presedinte, vicepresedinte si presedinti de sectii ai Inaltei…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca abrogarea prevederii potrivit careia putea refuza o singura data numirea magistratilor este o incercare nepotrivita, precizand ca aceasta nu va ramane asa. 1 0 0 0 0 0 "Este o incercare nepotrivita si nu va ramane asa. (...) Am…

- CSM sesizata in legatura cu declaratiile lui Calin Popescu-Tariceanu Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. Foto: Agerpres. Procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, a cerut Consiliului Superior al Magistraturii sa înceapa o serie de verificari…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a declarat, marți, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca va anunța, intr-o conferința de presa, o decizie legata de șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. “S-ar putea sa va invit pe 31 decembrie”, a spus ministrul justiției. Ministrul a fost intrebat…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a avut, joi, o reacție dura la adresa Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), la finalul ședinței in care membrii acestuia au avizat negativ și varianta parlamentara a proiectului de modificare a Legilor justiției. “Personal, eram convins ca rezultatul va fi…

- agistratii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au votat, joi, emiterea unui aviz negativ in cazul proiectului Legilor justitiei, varianta trimisa spre analiza de catre Parlament, au declarat surse din cadrul CSM. Scorul ar fi fost de 11- 7, potrivit sursei citate.

- Ministrul Tudorel Toader, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca CSM ar trebui sa clarifice afirmatiile pe care le-a facut judecatoarea Evelina Oprina, membru al Consiliului, conform carora, initial, CSM a decis avizarea pozitiva a proiectului Legilor justitiei, iar, „peste noapte”, votul a fost schimbat.…

- Avand in vedere propunerile legislative depuse la Camera Deputaților pentru modificarea și completarea legilor justiției (Statutul judecatorilor și procurorilor, Legea pentru organizarea judiciara, Legea privind CSM), la cererea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), procurorii Direcției Naționale…

- Avand in vedere propunerile legislative depuse la Camera Deputatilor pentru modificarea si completarea Legilor justitiei, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au formulat si au transmis la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) un punct de vedere. „In principal, procurorii anticoruptie…

- DIICOT anunța, marți, printr-un comunicat, ca, la cererea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a avut loc Adunarea Generala pentru analizarea proiectul de lege pentru modificarea și completarea legilor justiției. In urma votului, noteaza Direcția, a rezultat ca larga majoritate a procurorilor…

- Primul om in stat l-a aratat cu degetul peToader, cand a fost vorba despre pachetul de modificari pe legile Justitiei. Amintind parcursul acestui proiect, ajuns la momentul de fata la Parlament, urmand sa fie dezbatut si votat, incepand din Camera, Iohannis nu si-a ascuns nemultumirile la adresa ministrului.…

- PNL se opune dezbaterii in regim de urgența a modificarilor legilor Justiției, a anunțat marți președintele PNL, Ludovic Orban, care a precizat ca liberalii vor incerca sa sesizeze Comisia de la Veneția in acest caz. "Suntem categoric împotriva procedurii de urgența și…

- Cristina Traila, critica dur intervenția președintelui Curții Constituționale,Valer Dorneanu, care, prin afirmațiile sale în plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a afectat independența Justiției. Valer Dorneanu ar fi dat de înțeles într-un interviu ca unele…

- Justiția in statul actual Discuția in jurul justiției din Romania nu este noua. Rareori a fost, insa, atat de ascuțita. Aceasta deoarece neajunsurile sunt in fond instituționale și pretind o soluție instituționala. Sa privim lucrurile obiectiv, pe baza stricta a documentelor, dincolo de indiferența…