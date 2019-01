Iohannis se comporta ca un copil!

„Urmează cele mai dificile meciuri din campionat”

SCM Timişoara şi-a asigurat pentru a treia oară consecutiv prezenţa în grupa de elită a Ligii Naţionale de baschet masculin. Nu va exista pauză între ... The post „Urmează cele mai dificile meciuri din campionat” appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]