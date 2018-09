Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca pozitia Comisiei Europene cu privire la extinderea mandatului Frontex este una corecta. "Comisia a venit cu o propunere care in esenta credem ca este corecta. Frontexul face o treaba…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Uniunea Europeana (excluzand Malta) a crescut cu 31,2% in august, la 1,13 milioane, in timp ce Romania a raportat cel mai semnificativ avans, arata datele publicate miercuri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Piaţa auto din…

- De la prabușirea comunismului, Romania a pierdut 1/6 din populație, Bulgaria 1/5. Lituania 1/4, Letonia 1/3. In parte, totul ca urmare a integrarii. Polonia a trecut printr-o experiența asemanatoare, dar acum mai bine de zece ani. Imediat dupa intrarea in Comunitate, din Polonia au plecat mai bine de…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca le-a transmis aliatilor NATO ca Romania va creste, anul viitor, numarul de personal in Afganistan la peste 950 de militari, jandarmi si personal civil. "Noi ne-am angajat prima data in CSAT si astazi…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca Romania a obtinut doua lucruri foarte importante la summitul NATO de la Bruxelles, respectiv un centru de comanda operational si imbunatatirea statutului brigazii multinationale. "Inca din 2016…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca Alianta Nord-Atlantica ar trebui sa avanseze in ceea ce priveste politica "usilor deschise", aratand ca Romania sustine decizia invitarii Macedoniei in NATO. "Ar trebui sa avansam…

- 'Numeroase tari din NATO, pe care suntem asteptati sa le aparam, nu numai ca nu-si respecta angajamentul de 2% (care este scazut), dar de mai multi ani sunt deficiente in platile lor pe care nu le efectueaza. Vor rambursa Statele Unite?', a scris pe Twitter Donald Trump care le cere constant europenilor…

- Populatia Marii Britanii a depasit in mod oficial pragul de 66 de milioane de locuitori, insa cresterea anuala, de numai 0,6%, a fost cea mai mica de dupa 2004, a comunicat joi Oficiul National de Statistica, potrivit caruia, in intervalul anual iulie 2016-iunie 2017, romanii au oferit cel mai numeros…