- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a transmis printr-un mesaj postat pe pagina sa de socializare, cu prilejul sarbatorii Craciunului, ca este vremea gandurilor pozitive. „E timpul sa ne ascultam si sa ne auzim! E timpul sa incepem sa redevenim increzatori si buni! …mult mai buni! In aceste timpuri…

- Fostul premier Dacian Ciolos a afirmat, într-un mesaj postat pe Facebook, ca în decembrie 1989 comunismul si gustul dictaturii nu au murit si a aratat ca democratia si libertatile nu sunt câstigate pentru totdeauna. <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fdacianciolos%2Fvideos%2F1558503057520307%2F&show_text=0&width=560"…

- Guvernul este deschis spre comunicare, afirma premierul Mihai Tudose, precizand ca o societate democratica si prospera nu poate exista fara presa."Vreau sa multumesc ziaristilor acreditati la Guvern. Sunt sigur ca vom avea in continuare o colaborare foarte buna. Guvernul Romaniei e deschis…

- Incepe, oficial, vacanta de iarna. Elevii se intorc la scoala pe 15 ianuarie in Eveniment / Vineri, 22 decembrie, elevii din invatamantul preuniversitar intra, oficial, in vacanta de iarna. Atmosfera de sarbatoare a cuprins insa majoritatea unitatilor de invatamant, astfel ca prescolarii si elevii…

- Presedintele Klaus Iohannis afirma intr-un mesaj postat pe Facebook la 28 de ani de la Revolutie, ca in 1989, romanii au cerut in strada „Jos comunismul!”, iar zi se aude iar acest strigat, in opinia sa acesta fiind „semnalul dat politicienilor care dovedesc in aceste zile ca nu vor sa se desprinda…

- Presedintele Klaus Iohannis a postat, joi dimineata, pe pagina sa de Facebook, un mesaj in care arata ca "La 28 de ani de la Revolutia Romana, gandul meu se indreapta catre romanii care s-au opus in strada dictaturii si au luptat pentru libertate si democratie." Seful statului aminteste ca "In 1989,…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a primit, sambata, la ora 14,30, la Palatul Cotroceni, pe Regele Juan Carlos I si Regina Sofia ai Spaniei, pe Marele Duce de Luxemburg si pe Regele Carl al XVI-lea Gustaf si Regina Silvia ai Suediei, informeaza Departamentul Comunicare Publica al Administratiei Prezidentiale.…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a declarat impresionat, sambata, de multimea care s-a alaturat cortegiului funerar al ultimului Rege al Romaniei, seful statului aratand, intr-un mesaj, ca acest lucru inseamna ”o autentica expresie a iubirii si respectului fata de Regele Mihai I”. „Cu profund regret, am…

- „Poate macar de opinia raționala a lui Calin Popescu Tariceanu asculta „infierbantații” din Conducerea actuala a PSD și opresc prostia asta isterica a mitingurilor de solidaritate cu Sefu’. Nu au facut nimic un an de zile decat vorbe și scandal intern - iar acum vor mitinguri?!?”, a scris Ponta pe Facebook.…

- ”Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, este consternat de incidentul care a avut loc in localitatea germana Bergkamen, intr-o cladire in care locuiesc si cetateni romani, chiar de Ziua Nationala a Romaniei. Presedintele Klaus Iohannis este foarte ingrijorat de faptul ca un act de o asemenea…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, ieri, pe pagina sa de Facebook, un mesaj video de Ziua Nationala a Romaniei, spunand ca, in prag de Centenar, este un bun prilej ca romanii sa reflecte la cum vor sa arate tara lor. „Dragi romani, astazi (n.n. – ieri) este ziua noastra nationala, zi in care cu…

- Presedintele și premierul au transmis mesaje cu ocazia Zilei Naționale Presedintele Klaus Iohannis si premierul Mihai Tudose au transmis astazi mesaje cu ocazia Zilei Nationale. Într-un mesaj de Ziua Naționala, postat astazi pe Facebook, președintele a atras atenția…

- Presedintele Klaus Iohannis le ureaza romanilor „La multi ani“ de Ziua Nationala, intr-un mesaj video transmis pe Facebook, el spunand ca 1 Decembrie 1918 reprezinta idealul nostru ca natiune de a fi liberi si uniti „intr-o Romanie prospera condusa de politicieni responsabili si integri“.

- Presedintele Klaus Iohannis a postat pe Facebook o poza in care apare calatorind cu trenul pana la Ploiesti. El avea in program participarea la dezbaterea „Orașele Romaniei la 100 de ani de la Marea Unire.

- Odobeșteanul Costel Bocu și vranceanca Alina Lepadatu, care locuiește in Italia, impreuna cu un grup de prieteni de la noi din județ și din Italia, și-au propus ca in preajma Sfintelor Sarbatori de Iarna sa ajunga cu daruri din suflet la copii din Faurei și Cosmești Deal carora acum un an, respectiv…

- Ploiești, 20 noiembrie: AFI Ploiesti a dat startul sezonului cadourilor, lansand campania de iarna „Bucuria de a surprinde”. Clienții mall-ului pot gasi cele mai inspirate cadouri pentru cei dragi, bucurandu-se atat de momentul daruirii, cat și de intregul ritual al alegerii cadoului perfect. „Bucuria…

- PSD si ALDE au depus, joi, la Senat, o propunere legislativa de infiintare a Bancii de Dezvoltare a Romaniei, in tandem cu proiectul de infiintare a Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii, scrie pressone.ro. In cazul ambelor propuneri, prima semnatura este lui Liviu Dragnea. 0 0 0…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, dupa ce premierul Mihai Tudose a afirmat ca „tendinta de consum arata mai degraba modernitate in cazul Romaniei” , ca crestere bazata pe consum nu este una sustenabila si ar trebui sa fie incurajate investitiile. Presedintele Klaus Iohannis este prezent,…

- „Acum 21 de ani, nimic despre prezumtia de nevinovatie . Ce zici Dragnea, ai curaj sa repeti si tu acest discurs in plenul Camerei Deputatilor ? (reproduc fragmente din discurs)”, a scris Basescu pe pagina de Facebook. „In calitate de om politic al opozitiei, nu am dreptul sa las actualului Guvern…

- Premierul Mihai Tudose a transmis, vineri, un mesaj cu prilejul implinirii a 25 de ani de la infiintarea Consiliului Judetean Maramures, precizand ca aceasta institutie are tot sprijinul din partea Guvernului, informeaza AGERPRES . “Aniversarea celor 25 de ani de la infiintarea Consiliului Judetean…

- Guvernul Tudose ignora toate avertismentele si merge inainte cu revolutia fiscala. Executivul a aprobat Ordonanta de urgenta privind transferul contribuțiilor de la angajatori la angajați, reducerea impozitului de la 16 la 10% dar și reducerea cotei de contribuție catre Pilonul II de pensii, de la 5,1%…

- Senatorul PNL Florin Citu avertizeaza Guvernul ca are de gand sa sesizeze Comisia Europeana daca Executivul va introduce contributia asiguratoare de munca, cunoscuta drept "taxa de solidaritate". "In opinia mea, aplicarea acestei taxe in forma pe care ati prezentat-o aduce grave prejudicii…

- ”Iohannis – Președintele #POSEDAT Sa spui despre cineva ca e „obsedat" daca vorbește fara preget despre DREPTURI și LIBERTAȚI, despre STATUL PARALEL și ABUZURI e semn ca tu insuți ești #POSEDAT, posedat exact de Statul Paralel in fruntea caruia te afli! Nimeni nu ar trebui sa se mire de raspunsul…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, vineri, ca, in opinia sa, presedintele Klaus Iohannis nu a criticat masurile fiscale pe care Guvernul intentioneaza sa le adopte, el afirmand ca seful statului sustine aceste masuri. Solicitat sa comenteze faptul ca seful statului a criticat joi masurile…

- Presedintele Klaus Iohannis, aflat la Bruxelles, a transmis vineri ca negocierile pentru urmatoarea faza a Brexit-ului au fost intense si ca, desi s-au facut progrese, acestea nu sunt suficiente. "Negocierile au fost intense, s-au facut progrese, dar nu suficiente. Am constatat ca nu s-au…

- O noua manifestație de protest, ”Mitingul solidaritații”, va avea loc, duminica, la Alba Iulia, in urma evacuarii persoanelor din blocul Turturica. Dana Varga, secretar de stat in Guvernul Tudose, a anunțat, miercuri, manifestația pe Facebook. ”Vineri o sa particip impreuna cu deputatatul Daniel Vasile,…

- Partidul Acțiune și Solidaritate a dat curs invitației insistente a Partidului Platforma Demnitate și Adevar de a face bloc comun pentru alegerile parlamentare. Deși este anume ceea ce-și dorea Andrei Nastase, acesta abia spre seara a venit cu o reacție. Iar raspunsul politicianului, plasat pe Facebook,…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, ca Ziua naționala a Germaniei este un moment cu totul aparte in istoria germana și europeana și a subliniat ca politicienii de la București ar trebui sa ia aminte ca niciun proiect de țara nu are șanse de reușita daca nu se intemeiaza pe unitate naționala…

- Un preot din satul Negrenii de Sus, comuna Tataraștii de Jos, are grija de 85 de copii și varstnici, carora le ofera zilnic o masa calda, consiliere și indrumare. Sursa foto: Preot Bogdan-Cristian Danu / Facebook Misiunea preotului Bogdan Cristian Danu, în vârsta de 38…

- "Incercarea de a-l deconecta de la aparatele care il ajuta sa respire nu a fost tocmai promitatoare si va trebui sa ramana conectat pana maine", spune mama tanarului. Ea mai povesteste ca fiul sau a inceput sa planga si a putut forma o inima cu mainile atunci cand i-a aratat postarile. "Sprijinul…

- Președintele Klaus Iohannis a cerut societații civile sa se mobilizeze in aceasta perioada dominata de scandalurile pe legile justiției, dar și de ”Dosarul Belina”, deschis de catre procurorii DNA.Citește și: Ce inseamna regiunea Catalonia și de ce vor catalanii independența fața de Spania:…

- Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, și președintele Partidului Plarforma Demnitate și Adevar, Andrei Nastase, au avut, ieri, o intrevedere cu noul șef al Delegației UE la Chișinau, Peter Michalko. Deși intalnirea ceor doi lideri de partide cu diplomatul european pare sa fi avut loc…

- Discutie Klaus Iohannis-presedintele Parlamentului Republicii Moldova Presedintele Parlamentului Republicii Moldova, Adrian 'Candu. Foto: radiochisinau.md. Presedintele Klaus Iohannis îl primeste la Palatul Cotroceni pe presedintele Parlamentului…

- Președintele Parlamentului, Andrian Candu, vicepreședinte al Partidului Democrat din Moldova, o invita pe liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, la dezbateri televizate. Confruntarea în direct dintre cei doi ar putea avea loc la sfârșitul acestei saptamâni,…