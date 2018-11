Iohannis: Săptămâna viitoare vor fi lansate în dezbatere publică Iohannis a precizat si ca rezultatele preliminare ale proiectului "Romania educata" vor fi lansate saptamana viitoare in dezbatere publica. "Cred ca nu poate fi nimic mai nobil decat sa sarbatorim, in anul Centenarului Marii Uniri, alaturi de cei care, prin misiunea pe care si-au ales-o, fac cinste tarii noastre! Sanatatea, educatia si cultura reprezinta pilonii unei societati puternice, prospere. In arhitectura unei natiuni, sanatatea si educatia constituie surse ale bunastarii, iar cultura este cea care ne defineste, semnificand insasi identitatea noastra nationala, valorile noastre… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

