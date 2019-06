Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, saluta ultimele evoluții, din cursul zilei de astazi, in situația politica din Republica Moldova, care sunt de natura sa contribuie la ieșirea din criza și la o tranziție pașnica a puterii, se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale.Aceste…

- Consilierul presedintelui Romaniei pentru politica externa, Bogdan Aurescu, va efectua vineri, 14 iunie, o vizita de lucru la Chisinau, in contextul evolutiilor politice recente din Republica Moldova.

- Consilierul prezidential pentru politica externa Bogdan Aurescu va efectua, vineri, o vizita de lucru la Chisinau, in contextul evolutiilor politice recente din Republica Moldova, informeaza Administratia Prezidentiala intr-un comunicat. Potrivit sursei citate, delegatia condusa de consilierul…

- Fata de evolutiile politice recente din Republica Moldova, Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, adreseaza tuturor fortelor politice din aceasta tara un apel ferm pentru respectarea democratiei si a statului de drept, precizeaza Administratia Prezidentiala.Stabilitatea Republicii Moldova este esentiala…

