- Astazi, de Ziua Eroilor, autoritatile locale si elevii din comuna Cumpana vor depune coroane si flori la monumentele din localitate, cinstind memoria celor care si au dat viata in cel de al Doilea Razboi Mondial. Inaltarea Domnului sau Ziua Eroilor este un prilej de pomenire a eroilor neamului romanesc…

- "Ca o traditie, in fiecare an sarbatorim 'Ziua Eroilor' odata cu Inaltarea Domnului. Cu acest prilej, comemoram jertfa celor care au avut viziunea unui viitor mai bun, curajul de a vorbi deschis despre aceasta si de a-i inspira si pe altii, precum si determinarea de a actiona pentru implinirea unui…

- Creștinii praznuiesc astazi inalțarea lui Iisus la ceruri, care marcheaza 40 de zile de la Inviere. Praznicul are loc joia din a 6-a saptamana dupa Paști. In fiecare an, la 40 de zile de la Sfintele Pasti, Biserica Ortodoxa sarbatoreste praznicul Inaltarii Domnului. Prin hotararile Sfantului Sinod al…

- Biserica Ortodoxa sarbatoreste azi Inaltarea Domnului si Ziua de pomenire a Eroilor neamului romanesc. Biserica ortodoxa celebreaza la 40 de zile dupa Inviere, Inaltarea la cer (Ispas), ultimul eveniment din activitatea pamanteasca a Domnului. Nasterea si Inaltarea sunt cele doua punti care leaga creatura…

- Primaria Teiuș organizeaza joi un eveniment de comemorare a eroilor, la care sunt invitați locuitorii orașului. ”Primaria și Consiliul Local Teiuș va invita joi, 6 iunie, ora 11.30, in Parcul Central al orașului, unde, in contextul sarbatorii creștine „Inalțarea Domnului” și Ziua Eroilor, vom aduce…

- 'La sarbatoarea Inaltarii Domnului si Ziua Eroilor, joi, dupa Sfanta Liturghie, vor fi oficiate slujbe de pomenire a eroilor neamului romanesc in toate catedralele, bisericile, manastirile, cimitirele, la troitele si monumentele inchinate acestora, din tara si din strainatate. Apoi, la ora 12,00,…

- Inalțarea Domnului este marea sarbatoare creștina ce comemoreaza inalțarea la cer a lui Iisus Hristos. Afla de ce se sarbatoreste si Ziua Eroilor ca sarbatoare naționala a poporului roman

