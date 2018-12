Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel l-a asigurat joi, la Bruxelles, pe presedintele Klaus Iohannis "de deplina sustinere" pe care Germania o va oferi Romaniei pe perioada exercitarii Presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene.

- Paul Ziemiak, liderul filialei de tineret a CDU, a fost ales sambata secretar general al acestei formatiuni conservatoare, in cadrul unui congres al partidului care are loc in orasul Hamburg din nordul Germaniei, relateaza DPA. Ziemiak, care a devenit parlamentar CDU dupa alegerile din…

- "Fata de anexare, ce sa mai spunem? Bine ca au facut si atat. Este un fapt pozitiv, ca puteau sa nu o faca. Ingrijoratoare este putina cunoastere de catre partenerii europeni importanti a realitatilor din Romania. Apoi ne miram de ce, in mod aberant, se voteaza o rezolutie impotriva tarii noastre,…

- Presa internationala scrie ca Angela Merkel, cancelarul Germaniei, i-a cerut presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, sa blocheze proiectul Guvernului Romaniei de mutare a ambasadei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. stire in curs de actualizare

- Parisul gazduiește duminica ceremonia de comemorare a sfârșitului Primului Razboi Mondial. Peste 70 de șefi de stat și de guvern, printre care președintele SUA, Donald Trump, președintele rus Vladimir Putin și cancelarul german Angela Merkel, participa la cea de-a 100-a aniversare a Marelui…

- Angela Merkel i-a anuntat luni pe colegii sai din conducerea Uniunii Crestin-Democrate (CDU) ca doreste sa isi duca la capat, pana in 2021, mandatul de cancelar al Germaniei, informeaza dpa si Reuters. Merkel, 64 de ani, a precizat ca nu va mai candida pentru un loc in Bundestag (camera…

- Politia germana a lansat marti un apel catre public pentru a prezenta eventuale fotografii sau inregistrari video ale luarii de ostatici produse luni intr-o farmacie din gara centrala din Koln (vestul Germaniei), autorul fiind un presupus islamist, transmite dpa. Intr-o postare pe Twitter, politia…