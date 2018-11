Stiri pe aceeasi tema

- "Nu, dar o sa le vad, cum se spune, first hand probabil", a spus Iohannis, intrebat de un jurnalist daca a vazut violentele de la Paris. El a subliniat ca nu doreste sa comenteze aceste violente si nici daca se asteapta la o reactie la nivel european ca in cazul Romaniei, dupa manifestatia…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a spus miercuri ca doua țari aliate precum Franța și America ar trebuie sa se poarte una cu cealalta cu respect și ca Franța a fost un aliat al SUA, nu un stat vasal, dupa ce președintele Donald Trump l-a atacat pe Twitter, relateaza Reuters.

- Relatia transatlantica este expusa riscurilor, la un secol de la incheierea Primului Razboi Mondial, fiind marcata de disensiuni intre SUA si aliati vest-europeni precum Marea Britanie, Franta si Germania, care nu percep importanta valorilor nationale ca tarile est-europene, comenteaza WSJ preluat…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a luat act duminica de victoria taberei "Nu" fata de independenta Noii Caledonii, teritoriu francez din Pacificul de Sud, la referendumul istoric privind autodeterminarea, subliniind ca aceasta este un "semn de incredere" fata de Republica franceza, potrivit…

- Președintele Franței, printre vizitatorii standului Dacia de la Salonul Auto din Paris. Salonul Auto de la Paris și-a deschis marți, 2 octombrie, porțile pentru presa și oficialitați, urmand ca joi, 4 octombrie sa fie deschis pentru publicul larg. Expoziția va lua sfarșit pe 14 octombrie. Printre producatorii…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a cerut liderilor europeni sa mentina aceeasi abordare dura fata de Brexit, ca raspuns in fata cererii Theresei May de a face compromisuri, scrie The...

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, se va intalni cu omologul sau american Donald Trump pe 24 septembrie și cu omologul sau iranian Hassan Rohani pe 25 septembrie la New York, in marja Adunarii Generale a Națiunilor Unite, relateaza AFP.