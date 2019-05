Iohannis rupe tăcerea. Le răspunde celor care-l fac mut: O fi, dar cu așa ceva... ”Ce imi displace este tenta unor politicieni de a cobori limbajul foarte mult. Una este sa ai pareri diferite politice, și sa le dezbați in contradictoriu, altceva este daca o parte vine și acuza politic. Eu acuz PSD politic fiindca au ratat guvernarea. E o afirmație politica. De cealalta parte vine unul și spune ca președintele este un mut. O fi mut, dar cu așa ceva nu vii in politica, te duci la cancanuri. Mi-ar placea sa am adversari politici cu care sa dezbat teme politice, dar ce sa discut cu unii pe care eu ii acuz de proasta guvernare și ei imi raspund jignandu-mi persoana? De aici nu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

