- Romania poate exercita Presedintia Consiliului UE in pofida disputelor politice interne, afirma presedintele Klaus Iohannis intr-un interviu acordat presei austriece, seful statului prezentand prioritatile Bucurestiului si semnaland ca va candida pentru un nou mandat.

- Presedintele Frantei Emmanuel Macron a afirmat, intr-o declaratie comuna de presa cu Klaus Iohannis, ca Presedintia Consiliului UE care urmeaza sa fie preluata de Romania la 1 ianuarie 2019, va fi marcata de "mize mari", cum ar fi migratia, Brexit si foaia de parcurs pentru viitorul Europei.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti seara, ca exista o convergenta intre criticile de la nivel european la adresa Romaniei si luarile de pozitie ale presedintelui Klaus Iohannis, dar si ale altor lideri politici romani, care vor cu disperare sa plece Guvernul PSD-ALDE. „As fi vrut sa nu vad,…

- Elvetia sustine candidatura Romaniei la OECD, a declarat joi, la Bucuresti, presedintele confederatiei, Alain Berset, aflat in vizita in tara noastra. "Elvetia sustine candidatura Romaniei la OECD si am vazut ca putem continua munca pe aceasta cale pentru a ne indrepta catre acest obiectiv",…

- 'Iohannis e cel mai puternic om din Romania. Are serviciile, are mare parte din procurori si influenta prin aceste institutii asupra unor judecatori. Cel mai puternic om din Romania este Iohannis. Exercita aceasta putere intr-un mod abuziv. Noi avem aceasta coalitie, avem majoritate in Parlament…

- Calin Popescu Tariceanu susține ca George Maior nu mai poate reprezenta Romania ca ambasador in SUA, apreciind ca "a ramas cu anumite sechele de pe vremea cand era director la SRI si facea jocurile politice si nu se poate abtine nici acolo".