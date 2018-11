Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis i-a indemnat luni pe romanii din Franta sa fie mai uniti si sa ramana implicati pentru a contribui la modernizarea Romaniei.



"Cunosc bine aspiratiile si dificultatile pe care le intampinati. In acest moment special, va indemn sa fiti mai uniti decat oricand si sa ramaneti la fel de implicati pentru a contribui, fie la Paris, fie chiar in tara, la modernizarea Romaniei. Poate ca unificatorul, catalizatorul care uneste ingredientele la care am facut referire este redobandirea increderii intr-un destin:…