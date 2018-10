Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a vorbit despre dorința romanilor de a apara statul de drept, facand referire la protestele din ultimii ani. Șeful statului a facut referire la proteste in contextul apartenenței țarii noastre la Uniunea Europeana.Klaus Iohannis a fost aplaudat cand a…

- Premierul Viorica Dancila a reluat in deschiderea sedintei Guvernului mesajul pe care l-a transmis, recent, in plenul Parlamentului European, reafirmand ca Romania isi mentine parcursul european si respecta statul de drept. In deschiderea reuniunii Executivului, inainte de a prezenta rezultatele…

- Fostul procuror federal si fostul primar al orasului New York, Rudolph Giuliani, avocat al presedintelui american Donald Trump, a transmis o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis, in care cere verificarea protocoalelor incheiate intre Parchetul General si SRI. George Maior sustine ca scrisoarea este…

- Presedintele Romaniei face un nou apel pentru apararea statului de drept. Klaus Iohannis a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Comemorarii Victimelor Fascismului și Comunismului in care face aluzie la PSD și...

- Monica Macovei iese la rampa inainte de declaratia presedintelui Iohannis. Eurodeputata ii solicita lui Klaus Iohannis sa convoace Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, pentru stabili cine este vinovat pentru interventia violenta a jandarmilor la mitingul de vineri seara.CITEȘTE ȘI: Aliatii…