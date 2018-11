Iohannis: România pendulează între ceva ars și o prăjitură foarte bună "Avem tot ce ne trebuie. Avem oameni educati, posibilitati, dorinta societatii, ceea ce probabil mai trebuie studiat este cum le aducem pe toate impreuna, care este catalizatorul. Este ca si cum ne-am pregati sa facem o prajitura foarte buna si avem pe masa toate ingredientele: faina, zahar, nuci, unt, ce vreti, si ne uitam la ele si cineva intreaba: aveti tot ce va trebuie? Da, dar de acolo urmeaza pasul cel mai important - de a pune toate ingredientele laolalta in asa fel incat sa iasa o prajitura foarte buna si nu ceva ars care este mai degraba jenant. Noi pendulam intre ceva ars si o prajitura… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

