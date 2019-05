Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat marți, la Craiova, ca la incidentele de la Topoloveni, unde manifestanti anti-PSD au fost saltați de poliție, s-ar fi vazut cum ar arata „Romania lui Dragnea”.„Stiti unde s-a vazut cel mai bine cum ar arata, nu cum arata, ca nu se va intampla, Romania…

- Parchetul militar de pe langa Tribunalul București s-a autosesizat in cazul jandarmilor care i-au luat, vineri, cu duba pe protestatarii de la Topoloveni in timpul vizitei liderului PSD, Liviu Dragnea, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare. Potrivit acestora, procurorii efectueaza cercetari…

- Presedintele Klaus Iohannis a dat o reactie acida, sambata, la Iasi, intr-o dezbatere pe educatie, la atacurile dure ale liderilor PSD, de la mitingul organizat la Galati. Seful statului spune ca acestia "au spus prostii despre summitul de la Sibiu". "Nici nu e de mirare, nu au inteles nimic si nu i-a…

- "Ati vazut poza cu Rares Bogdan in care statea plecat in fata lui Merkel? De la ala asteptam noi sa se bata pentru Romania la Bruxelles. Astia ne spun intr-una ca PSD-ul nu a facut nimic". Liderul PSD Liviu Dragnea si premierul Viorica Dancila sunt prezenti sambata la mitingul organizat de…

- Liberalii organizeaza, sambata, la doua zile dupa marele miting al PSD, o actiune de campanie, la care a fost invitat si presedintele Klaus Iohannis. Seful statului iese, astfel, in prima actiune electorala pentru promovarea referendumului pe Justitie, care va avea loc in aceeasi zi cu alegerile europarlamentare,…

- Dupa ce in aprilie 2017, Ambasada Italiei la Bucuresti organizase mai multe licitatii pentru valorificarea unor imobile aflate in proprietatea statului italian si situate in Romania, iata ca procedura se repeta si in acest an. Recent, pe site ul Ambasadei Italiei la Bucuresti a fost postat un anunt…

- Este petrecere mare in Banie! Peste 500 de invitați chefuiesc alaturi de fostul ministrul al muncii, Lia Olguta Vasilescu, si senatorul PSD Claudiu Manda la petrecerea de nunta. Dupa miezul nopții, Olguța Vasilescu și Claudiu Manda și-au uimit invitații cu un tort cu cinci etaje. Invitata sa intrețina…