Presedintele Klaus Iohannis, aflat joi la reuniunea informala a Consiliului European de la Salzburg, a declarat ca Romania este foarte implicata in activitatea agentiei europene Frontex, dar ar trebui vazut daca trebuie crescute efectivele si daca pot fi date atributii mai clare in combaterea migratiei ilegale si in zona de frontiere externe ale Uniunii...