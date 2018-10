Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti, in plenul PE, ca in Romania exista o dezbatere politica, insa nu a dorit sa dea alte detalii, precizand ca este hotarat sa ramana implicat in a le garanta romanilor pastrarea valorilor democratice, regulilor si principiilor unui stat de drept si continuarea unei lupte foarte dure, grele, dar drepte, a luptei impotriva coruptiei.



"In decembrie 1989, noi romanii am decis ca nu mai suportam dictatura comunista si am inlaturat-o. De atunci construim o democratie pe care noi, romanii,…