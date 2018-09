Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte ceh, Vaclav Klaus, considera ca, dupa eliberarea din secolul trecut de sub fascism si apoi de sub comunism, Europa are acum mare nevoie sa fie eliberata din nou, de data aceasta din stransoarea globalistilor si multiculturalistilor, si de o Uniune Europeana care sa se impotriveasca…

- Guvernul Italiei va respecta angajamentele luate in cadrul Uniunii Europene, dar totodata se va adresa și nevoilor sociale interne, a declarat marți ministrul italian pentru Economie și Finanțe, Giovanni Tria, relateaza site-ul agenției Reuters, conform mediafax. "Deși respectam angajamentele…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a organizat vineri, 14 septembrie 2018, la Alba Iulia, o noua consultare cetațeneasca privind viitorul Uniunii Europene, avand ca tematica „Europa convergenței: inovare și digitalizare“. Evenimentul, organizat impreuna cu Institutul European…

- Riscul ridicat de incendiu (nivel 4, pe o scara de la 1 la 5) se menține pentru insula Rhodos, incepand cu data de 10 septembrie, potrivit Secretariatului General de Protectie Civila local, conform unei atenționari pe care Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis-o, luni, pentru cetațenii romani.

- Datele oficiale arata ca in perioada aprilie-iunie a acestui an 391.000 de romani si bulgari munceau in Marea Britanie, o crestere cu 54.000 fata de aceeasi perioada a anului 2017. Aceasta crestere vine in contradictie cu tendinta nivelului de ocupare a fortei de munca de catre cetateni din alte…

- Pentru calatoria cu trenul in intreaga Europa, CFR Calatori recomanda oferta Interrail Global Pass care, in perioada 06 – 15 iulie 2018, vine cu o reducere suplimentara de 15%. Oferta promotionala cu reducere este pusa in vanzare pana la data de 15 iulie 2018, iar prima zi de valabilitate poate incepe…

- Austria a ales pentru cea de-a treia sa presedintie a UE deviza:"O Europa care protejeaza", reunind preocuparile celei mai mari parti din statele membre, comenteaza AFP, preluata de agerpres. Gestionarea problemei migratiei, obiect al unui acord fragil obtinut vineri la summitul de la Bruxelles,…