Stiri pe aceeasi tema

- In vreme ce bulgarii vor circula liber, de la 1 ianuarie 2019, Guvernul Romaniei propune restricționarea accesului pe piața muncii europene pentru cetațenii romani, acuza liberala Raluca Turcan."Romania este pregatita tehnic, inca din anul 2011, sa poata intra in Schengen! Motivele pentru…

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a afirmat, miercuri, ca Bulgaria va intra in Schengen din ianuarie 2019 iar Romania nu din motive legate exclusiv de nerespectarea statului de drept si asigurarea unei justitii independente, desi este pregatita din punct de vedere tehnic. "Bulgaria…

- Grupul europarlamentar al Partidului Popular European (PPE) cere actiuni clare din partea Partidului Social-Democrat roman (PSD) pentru a combate coruptia si a arata vointa politica pentru functionarea adecvata a statului de drept, dupa ce Parlamentul European a adoptat marti o rezolutie nelegislativa…

- Jean Caude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a atras atentia Guvernului si Parlamentului din Romania sa nu puna in pericol aderarea la Spatiul Schengen prin indepartarea de la "principiile statului de drept". Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, in plenul Parlamentului European, ca romanii…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a depus un amendament privind bugetul multianual al UE post-2020, prin care solicita creșterea la doua miliarde de euro pentru proiecte și acțiuni privind consolidarea și apararea statului de drept in UE. Bugetul inițial era de 565 milioane euro, scrie Mediafax.„Vedem…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a avut cuvinte de apreciere la adresa liderului grupului ALDE, Guy Verhofstadt, pentru ca acesta a ridicat in Parlamentul European o problema de fond legata de functionarea statului de drept, "un lucru care nu se regaseste in nicio alta tara democratica…

- Președintele USR Dan Barna a declarat marți, referitor la dezbaterea privind Romania din Comisia LIBE din Parlamentul European, ca Romania "nu este cea a corupților pe care i-am vazut aseara la Strasbourg" sau "a acestei adunari de europarlamentari cu punctaj venit de la Liviu Dragnea si a celor care…

- Premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei Tudorel Toader merg marti la Strasbourg, unde urmeaza sa aiba discutii punctuale cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans, pe tema legilor justitiei. Intalnirea are loc in contextul in care, luni seara, Timmermans a criticat dur…