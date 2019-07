Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis se va afla, marti dimineata, la Bucuresti pentru primirea premierului Republicii Moldova, Maia Sandu, care face o vizita oficiala in Romania la invitatia sa. Presedintele va reveni apoi la Bruxelles pentru summitul Uniunii Europene.Conform agendei presedintelui,…

- Premierul Republicii Moldova, Maia Sandu, va fi primita de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, marti dimineata, la Palatul Cotroceni, arata Administratia Prezidentiala. La finalul intalnirii, cei doi inalti oficiali vor avea o declaratie comuna de presa. Sefa executivului de la Chisinau se va mai…

- Un anunt sec despre vizita prim-ministrului Republicii Moldova, Maia Sandu, in 2 iulie a.c. in Romania la invitatia presedintelui Klaus Iohannis a trecut neobservat in presa romaneasca. Desi aceasta vizita are un rol esential in batalia diplomatica ce se desfasoara in prezent pentru Republica Moldova.

- Președintele Igor Dodon a avut o convorbire telefonica cu președintele României, Klaus Iohannis. „Am trecut în revista întreaga agenda a relațiilor noastre bilaterale, remarcînd necesitatea aprofundarii acestora. Am constatat cu satisfacție intensificarea…

- Maia Sandu, presedinta Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), investita premier de coalitia formata de Blocul ACUM (PAS si Platforma DA) si Partidul Socialistilor (PSRM), a multumit vineri, intr-o postare pe contul sau de Facebook, Romaniei si presedintelui Klaus Iohannis pentru sprijinul constant…

- Papa Francisc a sosit, vineri, in Romania, la Bucuresti. El este intampinat de catre presedintele Klaus Iohannis si sotia acestuia la Aeroportul International „Henri Coanda”. Ceremonia oficiala de primire a Santitatii Sale a avut loc la Palatul Cotroceni. In toata Capitala sunt masuri drastice de securitate…

- Consultarile vor incepe la ora 15,00 cu reprezentantii PNL, la 16,00 urmand sa aiba loc cele cu USR, la 16,45 cu PMP, la 17,30 cu UDMR si la 18,15 cu grupul minoritatilor nationale. Vineri sunt programate consultarile cu reprezentantii PSD, de la ora 11,00, si cele cu ALDE, de la ora 12,00. Seful…

- "Pentru intreprinzatorii mici si mijlocii in special, digitalizarea administratiei este imperativa pentru inlesnirea interactiunii cu autoritatile, astfel incat IMM-urile sa resimta beneficiile simplificarii birocratiei. Acest obiectiv ar trebui sa reprezinte, fara indoiala, o preocupare esentiala…