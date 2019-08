Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis ii primeste, marti, la ora 12,00, la Palatul Cotroceni, pe sefii de misiuni si consulii generali cu prilejul Reuniunii Anuale a Diplomatiei Romane. Reuniunea care se deruleaza pana joi la Bucuresti si este organizata de Ministerul Afacerilor Externe. Invitatii speciali ai…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a primit marti, la Palatul Cotroceni, pe ambasadorul agreat al Ordinului Suveran Militar si Ospitalier al Sfantului Ioan de Ierusalim, de Rhodos si de Malta, Roberto Musneci, pe...

- Teodor Meleșcanu admite ca discutiile din spatiul public privind mutarea ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim au reprezentat una dintre problemele care au dus la votul tarilor arabe pentru un loc nepermanent in Consiliul de Securitate ONU, loc pe care Romania l-a pierdut, scrie Hotnews.…

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a afirmat, luni, ca l-a anunțat pe Liviu Dragnea ca Romania risca sa piarda locul de membru in Consiliul de Securitate al ONU daca fostul lider PSD iși menține declarația privind mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, conform Mediafax.Citește…

- Romania a pierdut in fața Estoniei la votul final pentru ocuparea poziției de membru nepermanent al Consiliului de Securitate al ONU, in perioada 2020-2021. Estonia a castigat, vineri, runda decisiva din Adunarea Generala a ONU cu 132 de voturi, in timp ce Romania a fost sustinuta de doar 58 de tari,…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Mihai Fifor, sustine ca presedintele Klaus Iohannis „poarta cea mai mare parte din vina”, in calitate de sef al diplomatiei romanesti, pentru esecul inregistrat in obtinerea locului de membru nepermanent al Romaniei in Consiliul de Securitate al ONU. Șansele Romaniei de…

- Klaus Iohannis si-a exprimat regretul dupa ce Romania a pierdut locul de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU. Seful statului a precizat ca Romania ar fi castigat voturile membrilor Consiliului de Securitate al ONU daca n-ar fi ales sa mute ambasada Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim.

- Președintele Klaus Iohannis regreta ca Romania nu a fost aleasa pentru un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite. „Președintele Romaniei, domnul Klaus...