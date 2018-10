Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Prezidențiala anunța ca președintele Romaniei a primit Raportul privind analiza facuta de ministrul Justiției activitații procurorului general al Romaniei și ca va analiza documentul.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca este si el "ingrijorat" de declansarea procedurii de revocare a procurorului general, mai ales dupa ce a vazut motivele invocate de ministrul Justitiei, adaugand ca unul dintre acestea este faptul ca in dosarul de candidat la sefia Parchetului General…

- Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii va discuta, joi, calendarul privind avizul legat de propunerea de revocare a procurorului general, Augustin Lazar, scrie Mediafax. Procurorul general Augustin Lazar a declarat, miercuri seara, dupa ce ministrul Justitiei a ...

- Intr-o analiza pentru Digi24, jurnalistul Cristian Tudor Popescu arata ce soluție are la indemana președintele Klaus Iohannis in cazul propunerii formulate de ministrul justiției Tudorel Toader de revocare a procurorului general al Romaniei.Digi24: Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a…

- Lucian Bolcaș a declarat pentru DC News ca parcursul acestei revocari a procurorului general Augustin Lazar, care va fi inaintata de ministrul Tudorel Toader, se va opri la semnatura președintelui Klaus Iohannis. Renumitul avocat a explicat de ce nu crede intr-un parcurs "normal" al acestei proceduri.…

- Augustin Lazar, REVOCAT. Tudorel Toader, ministrul Justiției, a decis, in urma evaluarii, sa-l revoce pe Augustin Lazar de la conducerea PICCJ. Propunerea de revocare va ajunge pe masa de la Palatul Cotroceni, a președintelui Klaus Iohannis. Daca-n cazul revocarii șefei DNA, nu se cunoștea procedura…

- Judecatorul Bogdan Mateescu, membru al CSM, arata ca un comunicat al Consiliului o contrazice pe Gabriela Baltag, judecator CSM, care susținea, dupa publicarea unui protocol PICCJ-SRI, incheiat in 2016, ca sunt necesare explicații al procurorului general insoțite de o demisie. Bogdan Mateescu se…

- Cateva zeci de persoane s-au strans, sambata, in Piata Constitutiei, in fata Parchetului General, pentru a-si exprima sustinerea fata de Jandarmerie, in contextul mitingului din 10 august. Cei adunati in Piata Constitutiei cer demisia procurorului general, Augustin Lazar, si striga lozinci…