Iohannis respinge propunerea ca Adina Florea sa preia sefia DNA

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a sugerat, joi, intr-o declarație de presa susținuta inaintea reuniunii Consiliului European de la Bruxelles, ca va respinge propunerea ministrului justiției, Tudorel Toader, pentru șefia DNA. In plus, Iohannis nu a ratat ocazia sa atace din nou Guvernul și coaliția PSD –…

- Ministrul Justiției a anunțat, luni, solicitat sa comenteze ce va face daca președintele o va respinge pe Adina Florea in condițiile in care șeful statului poate refuza o singura data și motivat propunerea, ca a doua varianta la șefia DNA nu trebuie sa fie neaparat altcineva."Nu spune nimeni…

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, trebuie sa anunte luni daca o mai propune luni presedintelui pe Adina Florea pentru functia de procuror sef al DNA, dupa avizul negativ al CSM. Cu o zi inainte, duminica, Florea a fost vazuta la o biserica, unde a aprins o lumanare.Imaginile au fost surprinse…

- Adina Florea, propunerea ministrului Justitiei pentru ocuparea functiei de procuror-sef al DNA, urmeaza sa sustina luni interviul în fata Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, care va da un aviz consultativ.

- Sectia pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii o va audia, joi, pe Adina Florea, propunerea lui Tudorel Toader pentru sefia DNA. Avizul procurorilor CSM urmeaza sa fie transmis ministrului Justitiei pe 2 octombrie.

- Adina Florea, propusa de ministrul Justitiei pentru sefia DNA, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca a fost audiata marti la Parchetul General in calitate de martor in dosarul referitor la protocolul secret incheiat intre Parchetul General si SRI in 2016 si publicat ulterior de Darius Valcov.

- Propunerea ministrului va fi inaintata Consiliului Superior al Magistraturii – Sectia pentru procurori, in vederea obtinerii avizului acestei institutii. Ulterior obtinerii avizului Consiliului Superior al Magistraturii, ministrul Justitiei inainteaza propunerea presedintelui, in vederea numirii in…

- Adina Florea, propunerea ministrului Justitiei pentru sefia DNA, este un procuror cu o avere modesta, potrivit declaratiei de avere postata pe site-ul CSM.Adina Florea, propunerea ministrului Justitiei pentru sefia DNA, nu detine terenuri, potrivit ultimei declaratii de avere, depusa in iunie…